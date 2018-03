Elpusztult a sérült, vérző nyakú kutya az autóban

Nem tudták megmenteni a szekszárdi menhely munkatársai azt a kutyát, amelyért Kalaznóig mentek.

Vérző nyakú kutya miatt értesítette valaki Kalaznóról a szekszárdi menhelyet. Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédelmi Alapítvány vezetője elmondta, amennyire csak tudtak, igyekeztek, de így sem tudták megmenteni a sérült állatot.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a kutya gazdája beteg és öreg, nem tudta orvoshoz vinni a jószágot. A menhelyet üzemeltető szervezet munkatársai végül nem egy, hanem három ebet hoztak el a férfitól, mivel nem megfelelően tartotta őket. Mindegyik állat rövid láncra volt kötve, az, amelyik elpusztult, valószínűleg elszakította a láncát, elszökött, és valószínűleg a faluban harapdálta meg egy másik kutya.

Fiáth Szilvia beszámolója szerint a tulajdonos sosem vitte állatorvoshoz négylábúit, tele voltak bolhával, féreggel, nem volt előttük víz és étel. Amikor arra kérték, hogy adja át az állatokat, gazdájuk ezt először megtagadta, mondván, nincs csengője, a kutyák ugatása jelzi, ha jön valaki. Fiáth Szilviáék ezután két lehetőséget vázoltak előtte. Az egyik, hogy önként átadja a kutyákat. A másik, hogy értesítik a rendőrséget, és mivel az állatok nincsenek mikrochippel ellátva, minimum háromszor kilencvenezer forint bírságra számíthat. Mivel azt nem szerette volna, hogy a büntetést tízezer forintonként levonják a nyugdíjából, továbbá bíróságra sem szívesen járt volna, a férfi végül úgy döntött, megválik kutyáitól.

A sérült kutyus azonban már nem jutott el élve az állatorvosig, az autóban elpusztult. A másik kettő a szekszárdi menhelyre került, és állatorvos is látta őket. Mivel gazdájuk megkötötte őket, félénkek, visszahúzódóak, így nemcsak a testük, de a lelkük is ápolásra szorul. Fiáth Szilvia szerint sajnos tipikus történet az övék. Jellemző a falvakban, ott is elsősorban az idősebb korosztályra, hogy méteres láncon tartják a házőrzőket, így a csengőt is helyettesítik. Ráadásul nem értik, ahogy a kalaznói férfi sem értette, hogy mi is ezzel a gond. Az alapítványi vezető szerint szörnyű, hogy esetenként milyen körülmények között képesek tartani az emberek az állatokat.

Tartási engedélyre lenne szükség Fiáth Szilvia szerint ebből az esetből is leszűrve a tanulságot, jobb lenne, ha Magyarországon engedélyhez kötnék, ki tarthat kutyát, és ki nem. Külföldön van erre példa. Fiáth Szilvia elmondása szerint például az Egyesült Államokban minden esetben szükséges ilyen jogosítvány, bármilyen állatról van szó. Vizsgálni kellene a leendő állattartó lakás- és életkörülményeit, hogy ő maga és lakhelye alkalmas-e arra, hogy magához fogadjon egy jószágot. Ezen túl azt is tudni kellene, hogy a gazdajelölt rendelkezik-e megfelelő anyagi háttérrel, képes-e ételt és orvosi ellátást biztosítani az állatnak.

