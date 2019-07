Woodstock nyomába lépett a Gastroblues Fesztivál

Öt helyszínen, ötven koncerttel tisztelgett a Woodstock fesztivál ötvenedik évfordulója előtt az idei Nemzetközi Gastroblues Fesztivál az elmúlt héten. A programot vasárnap az ingyenesen látogatható Woodstock piknik zárta.

Klubkoncertek alapozták meg a 27. Nemzetközi Gastro­blues Fesztivál hangulatát. Gárdai Ádám szervező elmondta, hogy a hét első három napján esténként egy-egy helyi együttes, a Pirkadat, a Pagony és a PistiEst lépett a Gastro­blues Klub közönsége elé, majd csütörtökön Török Ádám adott koncertet két formációval. Péntek délutántól ma hajnalig aztán szinte folyamatosan szólt a zene. Az ESZI csarnok nagyszínpadán pénteken sokszoros visszatérőként Deák Bill Gyula, majd Eric Gales, a 40. Blues Music Awards blues rock előadó kategória idei nyertese lépett fel, aki hírnevéhez méltó, virtuóz koncertet adott. A napot az Ivan & The Parazol zárta. A fiatalok körében is igen kedvelt együttes Tátrai Tiborral együtt állt színpadra.

Szombaton az evangélikus templomban nagyszínpadi fellépők adtak akusztikus koncertet. Az előadók között volt Miller Andreson és zenekara, valamint Little G. Weevil és Dionne Bennett. Velük az esti koncerteken is találkozhatott a közönség, illetve a főleg Tolna megyei tagokból álló Nu-Line Experiment és a fúvósokkal kiegészült, idén tíz éves Éles Gábor Trió adott koncertet. Miller Anderson ötven éve a Keef Hartley Band énekes-gitárosaként lépett fel Woodstockban, és szintén ott volt az ötven évvel ez előtti legendás fesztiválon a Ten Years After, akik most Pakson is hallatták a zenéjüket.

Az ESZI csarnokban kis színpadon is szólt a zene, akárcsak az ESZI parkban, a vasárnapi Woodstock pikniken. Itt többek között a Pakson huszonöt éve alakult Magyar Atom játszotta Jimi Hendrix woodstocki műsorát. Kísérőprogramként borbarát találkozót rendeztek, volt hetesrúgó verseny és teljesítménytúra is. De persze a főzőverseny sem maradt el. A kóstolójegyek vásárlásából, illetve a templomi koncert bevételéből több mint 700 ezer forint gyűlt össze, amelyet Paks kárpátaljai testvérvárosában, a Visken működő magyar nyelvű óvodának ajánlottak fel.