Maszkot kell viselni az étteremben, csak evés-ivás alatt nem

A maszkviseléssel kapcsolatban hétfőtől életbe lépett szigorítások vállalhatók, betarthatók – mondta lapunknak Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke, a szekszárdi Szász Étterem vezetője.

Csak tegnap léptek életbe a maszkviseléssel kapcsolatos változások, de már vannak visszajelzések.

– Az üzleteink bejárata elé és üzleteinken belül is több helyre tettünk ki figyelmeztető táblákat, feliratokat. Az a tapasztalatunk, hogy a maszkviseléssel kapcsolatban felelősen gondolkodnak, cselekszenek az emberek. Mindenki tisztában van azzal, hogy nagy a baj, és szükség volt a szigorításokra – mondta lapunknak Keszthelyi Szabolcs, hozzátéve, hogy az üzletekbe orrot-szájat elfedő maszkban kell érkezni, távozni. Felálláskor, mondjuk a mosdóba induláskor is viselni kell a maszkot, ha valaki csak dohányozni szeretne, és kifelé indul, akkor is. Az asztalnál ülve nem kell viselni a maszkot, hangsúlyozta.

A koronavírus-járvány kezdete óta a tavaszi időszakban a két hónapos „katasztrófát” egy nagyon erős nyár követte, amely némi elégedettségre adhatott okot, bár a tavaszi két hónapos leállást nyilván nem tudta pótolni. A mostani, őszi időszak hektikus, jellemzője, hogy hétvégén többen vannak az üzletekben. Keszthelyi Szabolcs azt is elmondta, a vendéglátó- és szórakozóhelyek tulajdonosainak, így nekik is, nagy fájdalmuk: a külső helyszíneken megtartott rendezvényekre alig van lehetőség, azon a területen kilencvenszázalékos a visszaesés.

A hétfő reggeli adatok alapján rekordszámú, hetvennégy új vírushordozót találtak Tolna megyében. A koronavirus.gov.hu térképe szerint akkor 817-ről 891-re nőtt a beazonosított Covid–19-fertőzöttek száma. A jelentős emelkedés ellenére azonban a hétfői adatokat figyelembe véve, továbbra is Tolna megyében a legalacsonyabb a vírushordozók száma, és a miénk az egyetlen megye, ahol még mindig ezer alatti esetszámot tartanak nyilván.