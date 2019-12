Mecénásokat, tehetséges fiatalokat tüntettek ki

Bátaszéken immár hagyomány, hogy karácsony előtt olyan fiatalokat köszöntenek, akik kimagasló teljesítményükkel – akár tanulmányaikban, akár a sport terén – felhívták magukra a figyelmet. A Fiatalok a város­ért díjat polgármesteri fogadás keretében adták át tegnap a városházán.

– Hiszem, hogy egy település csak akkor tud igazán eredményes lenni, akkor tud igazán fejlődni, ha vannak aktív, tenni akaró civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, és ha vannak erős vállalkozások, amelyek a települési önkormányzattal és a civil szervezetekkel is képesek együttműködni. Ebben az esztendőben is büszkék lehettünk sportolóink hazai és nemzetközi eredményeire, nemzetiségi és néptáncosaink vagy éppen a modern táncosaink eredményeire is – mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester.

Immár hagyomány az is, hogy e rendezvény keretében kerül átadásra az „Év mecénása” elismerés, amelyet 2019-ben a Keleti Agrár Kft., képviseletében Dávid Tamás ügyvezető és a J. Lasfar Kft. képviseletében Szoboszlai Zsolt ügyvezető vett át.

Idén 35 fiatalt köszöntöttek a 2019-ben nyújtott kiemelkedő tanulmányi, sport, közösségi tevékenységük okán, ők azok akik átvehették „A fiatalok a városért” elismerést: Szabó Hanna, Török Ramóna, Schroth Anna, Kis Lia Liána, Hegyesi Norbert, Berlinger Gréta, Kósa Réka, Zörényi Dávid, Patonai Viktória, Molnár Pál, Farkas Levente, Matejcsek Vajk, Galla Kata, Elekes Fanni, Pomsár Anna, Komonyi Balázs, Káldi Blanka, Bozsolik Szabolcs, Ludwig Ramón, Dózsa-Pál Janka, Papp Zente, Bárdos Bianka, Szikszai Tímea, Treszner Noémi, Szilágyi Lili, Fábián Patrik, Gáll Péter, Csendes Szonja, Fekete András, Fodermayer Anna, Mattenheim Janka, Izsák Fruzsina, Hefner Zsófia Puskás Donát, Elekes Máté.