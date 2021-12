Mecky az égben zenél tovább

Halálával halhatatlan lett a rocklegenda. Kóbor János reggel óta az általa egykoron megénekelt helyszínen, az égben lebegők csarnokában zenél elhunyt társaival együtt.

Az Omega együttes frontembere mindig kedves vendég volt Tolna megyében, örömmel jött ide a déli végekre, hiszen felmenői révén erős szálakkal kötődött Bátaszékhez. Az immár néhai Kóbor János itteni jó ismerőseit, barátait szólaltattuk meg néhány gondolat erejéig.

Nagy Ferenc nyugalmazott körjegyző, gyermekkori barát: – Tavaly találkoztunk utoljára, amikor Bátaszéken a Magyar Kupa meccsen elvégezte a kezdőrúgást. Együtt sétáltunk a pálya felé és például arról beszélgettünk, hogy a Budai út egykor nem aszfaltos, hanem macskaköves volt. János megemlítette, hogy máig a fülébe csengenek azok a csattanások, amiket annak idején a macskakőhöz csapódó stoplis cipők, azaz a pályához futó ifjú focisták okoztak.

Bognár Jenő, Bátaszék volt polgármestere: – Épp most tettem le a telefont, Kürtösi Krisztián atyával egyeztettem. Ugyanis mondatnék egy misét Kóbor Jánosért, aki annak idején jelentős segítséget nyújtott a templom rendbehozatalához. Nagyszülei bátaszékiek voltak, ő maga ugyan nem itt született, de a nyári szüneteket itt töltötte. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy 2013-ban én adhattam át neki a Pro Urbe Bátaszék elismerést.

Eszterbauer János, szekszárdi borász, közeli barát: – Tudtam, hogy rossz állapotban van, így a szomorú hír nem ért felkészületlenül, de mégis mellbe vágott. Jó barátomnak mondhattam őt, sűrűn találkoztunk. Idén is itt volt Szekszárdon, a Pálinkás Lászlónál tartott, hagyományos családi-baráti szüreten. Ekkor is felelevenítettük az együtt átélt, vidám történeteket. Mecky remek partner volt, mert értette a humort. Minden december 24-én egy délután időtartamára eljött hozzám, így tett tavaly is, vele tartott Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa is. Kedvelték azt a halászlét, amit ilyenkor már idejekorán elkezdtem főzni. Ott álltunk a bogrács körül, kezünkben a pohárral és a borok kóstolgatása mellett órákig zajlott a történetmesélés, amit rendre megszakított a nevetés. Egyszer korábban egy ugyancsak nálunk tartott örömzenélés után Mecky – óriási meglepetésemre – azt kérdezte tőlem, hogy lenne-e kedvem kipróbálni magam a színpadon az Omegával? Így esett meg, hogy néhány szerzemény erejéig három koncerten is basszusgitáron kísérhettem az Omegát.

Bálint György újságíró, Omega rajongó: – Az elmúlt évtizedekben a pop-rock műfajban írt cikkeim nyolcvan százalékban az Omegáról szóltak. Részint azért, mert rajongója lettem a zenekarnak, részint pedig azért, mert személyesen is megismerhettem Kóbor Jánost, azaz Meckyt. Felmenői okán erős érzelmi kötődése volt Bátaszékhez és idővel Szekszárdon is egyre több barátra tett szert. A 2019-es szekszárdi szüreti látogatásakor, pilóták jelenlétében az is felvetődött, hogy a 2022-es Omega koncertsorozatban legyen egy őcsényi reptéri fellépés. Itt a nyolcadik ikszhez közelítő, makkegészséges, roppant energikus Kóbor János helikopterből, ejtőernyővel érkezne a színpadra. Nem zárkózott el az ötlettől.

Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere: – Kóbor János kedvelte Bátaszéket, szeretett itt lenni. Tavaly a Gasztromegye Bátaszéken forgatott epizódjának is örömmel látott vendége volt. Személyes mozzanatként hadd tegyem hozzá, hogy ekkor meglátogatta édesapámat is, aki annak idején gyermekkori pajtása volt Jánosnak, mindketten ugyanazon csapatba tartoztak. A Pro Urbe Bátaszék címmel kitüntetett Kóbor Jánost, ezt a legendás művészt, ezt a kiváló embert, amennyiben ez lehetséges, szeretnénk temetésekor Bátaszék nevében is méltatni és elkísérni őt utolsó útjára.