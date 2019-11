Még érkeznek kárbejelentések

Eddig ötvenmillió forintot meghaladó kártérítést fizetett ki az Aegon Biztosító a szekszárdi gázrobbanásban érintetteknek, és több mint kétszáz kárbejelentést kezel – írták a társaság közleményében. Arról is tájékoztattak, hogy a kárszakértők folyamatosan dolgoznak, a helyreállítás módjáról és technológiájáról egyeztetnek a károsultakkal és a társasház képviselőivel. Arra törekednek, hogy az indokolt és szükséges helyreállításokat fedező kártérítések a lehető legkorábban eljussanak a károsultakhoz.

A biztosító az október 9-i gázrobbanást követő napon huszonötmillió forint kárelőleg soron kívüli utalásáról intézkedett, és bővített létszámú kárszakértői csoportot rendelt a helyszínre. A kárrendezést nehezíti, hogy még most is érkeznek újabb kárbejelentések, hiszen még jelenleg is tart a robbanás közvetlen következményeinek felszámolása, a romok és a törmelékek elszállítása. Azokban az esetekben, ahol a kár pontos mértéke még nem állapítható meg, vagy a helyreállítás elhúzódik, minden esetben előleget fizet a biztosító.

Borítóképünkön: A Herman Ottó utca gázrobbanással érintett épületében műanyaghabos alátámasztást alkalmaznak.