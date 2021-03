Még fodrászhoz is elég ritkán járunk

Megváltoztak a fodrászhoz, a pedikűröshöz, a manikűröshöz járási szokások az elmúlt egy évben, ez derült ki egy felmérésből. Mind a nők, mind a férfiak ritkábban veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és egyre többen vannak, akik otthon, családon belül, segítséggel festetik a hajukat, vágják a körmeiket.

A koronavírus-járvány kitörése óta kevesebben és ritkábban járnak fodrászhoz, praktikusabb lett a hajviselet, és több idő jut reggelente a frizurára – derül ki az Angerer Fodrászat 30 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló elemzéséből.

A már említett felmérés szerint az elmúlt évben harminc százalékkal csökkent a havonta több alkalommal fodrászhoz járók száma. Vannak, akik a vírustól való félelmükben, míg mások elveszítették a munkájukat, és ezen a kiadáson is próbálnak spórolni.

Szekszárdon, a városközpontban manikűrös-pedikűrösként dolgozik Heberling Heléna, mint mondta, nála tíz százalékkal esett vissza a forgalom. Főleg az idősebb korosztályból maradtak el a vendégek, vagy ritkábban kérnek időpontot.

A tavalyi leállás – öt hétig voltak zárva – megviselte mind a vállalkozókat, mind a vendégeket, hiszen nem lehetett tudni, mikor indulhat újból az élet ezen a területen is. A második hullám kezdetétől viszont nincs leállás, ami egyrészt nagyon jó, hiszen nem kell lemondani a vendégekről és a bevételről sem, ugyanakkor jóval nagyobb odafigyelést, gyakori fertőtlenítést is jelent, mondta Heberling Heléna.

Nem beszélve arról, hogy a legtöbb szalon nem a vállalkozó tulajdona, hanem bérlemény, így a bérleti díjat és más állandó költségeket mindenképpen fizetni kell. Így van ezzel Gyöngyösi Renáta is, aki fodrászként dolgozik Szekszárdon, ráadásul kezdőként. A járvány kezdete előtt vette át a szalont egy hölgytől, aki szülési szabadságra ment. Mint mondta, elsőként az idősebb korosztályból maradoztak el, de a fiatalok is ritkábban jönnek, mint a járvány előtt.

A szintén szekszárdi Udvari Mónika kozmetikus és sminktetováló viszont szerencsés, nála nem csökkent a vendégek száma, sőt talán nőtt is az elmúlt hónapokban. Ő a múlt év tavaszán hét hétre kényszerült bezárni, ami érzékenyen érintette, hiszen a költségeket akkor is fizetnie kellett, miközben nem volt semmi bevétele. Most örül, hogy nyitva lehet, igaz, mindent el is követ, hogy ez így maradjon. Szinte folyamatosan fertőtlenít, és úgy dolgozik, hogy maximum két személy lehet egyszerre a szalonban. Kéthetente végeztet tesztet magán, a vendégei és a családja miatt is. Az oltás és a járvány állandó téma a vendégek között, a többség oltáspárti, a hozzá járó fiatalok kilencven százaléka már regisztrált az oltásra.

A könnyebben kezelhető haj lett a praktikus

A koronavírus miatti korlátozások megváltoztatták a haj­ápolási szokásokat is. A nők egy részének több ideje lett arra, hogy otthon szánjon időt a haja ápolására. A legtöbb hölgy továbbra is legfeljebb tíz percet szán reggelente a frizurájára. Talán ezért is egyre több nő választ inkább kényelmes, könnyen kezelhető frizurát.

A koronavírus-járvány időszakában a megkérdezett nők hatvan százaléka arra vágyik, hogy választott frizurája minden helyzetben praktikus legyen. Emellett a korábbi időkhöz képest tizenöt százalékkal csökkent a kifejezetten trendi frizurára vágyók arányszáma is. Az adatok alapján a nők 57 százaléka félhosszú hajat visel, míg a koronavírus-járvány előtt ez az arány csupán 40 százalék volt. Kevesebben festetnek hajat fodrásznál, és többen otthon.

A felmérés szerint különösen azok a vállalkozások vannak nehéz helyzetben, akik a koronavírus-járvány első hullámakor bezártak, mert az újranyitáskor sem állt vissza a forgalom a korábbi szintre, így kevesebb vendégen kell osztozni.