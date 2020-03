Még minden résztvevő tanulja a digitális oktatást

Van olyan kisdiák, aki felmérővel kezdte a hetet, és van olyan gyerek is, akinek a hétfő lényegében szünet volt. A pedagógusok közül akad, aki digitális tanteremben oktat, esetleg webkamera segítségével dolgozik, és olyan is, aki e-mail-ben küldi a tananyagot.

Jelen pillanatban még mindig tesztüzem módban folyik a digitális oktatás, mondja Steiner Krisztián, a Bonyhádi Általános Iskola intézményvezetője. – Találtunk egy oktatást segítő közösségi platformot, ahol eléri egymást pedagógus és tanuló. A gyerekek digitális tanterembe tudnak belépni, és tömbösítve, egy nap három-négy tananyagot kapnak. Nem a klasszikus órarend szerint tanítunk tehát, de muszáj alkalmazkodni az új helyzethez. Eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk, a szülők nagyon türelmesek – tapasztalta. Hozzátette, hogy arra törekednek kollégáival, hogy egy nap egyszer érkezzen meg mindenkihez a tanulnivaló, azaz ne kelljen egész nap a gép előtt ülve lesni, hátha beesik még valami.

Kiderült, nem könnyű belőni, hogy mekkora az az ideális mennyiségű anyag, amely se nem túl kevés és nem is túl sok. – Két szélső érték van. Az egyik, amikor a pedagógus „kistanárokat„ képez, és azt gondolja, hogy a szülő mindig ott tud ülni a gyereke mellett. Miközben annak dolgoznia kell esetleg otthonról. A másik véglet a túl laza tanító vagy tanár – véli Boda Zoltán, a bogyiszlói iskola igazgatója. – Egyébként minden működik, a kontakt a szülőkkel, gyerekekkel nem személyes, de jó.

A közös munka jelentős terhet ró pedagógusra diákra és szülőre egyaránt. A tanulnivaló érkezhet egyrészt e-mailben, messenger csoporton belül vagy a KRÉTA felületen. Ezeket az információkat be kell gyűjteni, aztán tanulni kell, és le is kell igazolni, hogy a lecke elkészült. A verseket, más felmondható anyagrészeket vagy a testnevelésre kapott feladatok bemutatását esetenként videó üzenet formájában lehet elküldeni a pedagógusnak. Természetesen így az e-mail fiókok folyamatosan telnek. Van olyan szülő, aki elmondta, ahhoz, hogy minden rendben menjen, mappákba gyűjtenek mindent, és a listákról is listát vezetnek. A tanárok esetében, akik egy nap alatt több tíz diákot okítanak, a megfelelő rend kialakítása még inkább elengedhetetlen.

A jó cél érdekében azonban nagyon úgy tűnik, mindenki hajlandó összefogni. A facebookon egyre másra tűnnek fel az igazgatói köszönő levelek, amelyben arról írnak, milyen jó érzés, hogy érezhetik a szülők támogatását, és azt, hogy a gyerekek a szokásosnál is jobban igyekeznek. Boda Zoltán a következő levelet osztotta meg velünk, amelyet egy nagymamától kapott: „Kedves Igazgató Úr! Látni kellene, ahogy az unokáim minden reggel készülnek az órára. Köszönet a tanároknak meg az igazgató úrnak az odaadó munkájukért. Jó egészséget kívánok!”

A szülők többsége valószínűleg így érez. Ugyanakkor azoknak, akik dolgoznak, megsokasodtak a feladataik. Egy anyuka arról számolt be, hogy már a hét közepén azt érezte, hogy összecsapnak a feje felett a hullámok. Két gyereknek kellett segítenie a tanulásban, majd amikor leült dolgozni, ugyanez a két gyerek ugrált a fején, és követelt felváltva némi szórakoztatást, enni- és innivalót. – És ez hagyján. Mi tévő legyen az, aki nem tud home office-ban dolgozni, mert pénztáros egy boltban vagy ápoló? Elképzelésem sincs, hogy oldja meg ezt a helyzetet – tette hozzá.