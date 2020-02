Megalakulásuk ötödik évfordulóját ünnepelték

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ez az ige a Nagydorogi Református Nőszövetség jelmondata, és ez határozta meg hétvégi programjukat is, amikor a megalakulás ötödik évfordulóját ünnepelték. Az összejövetel Surányi Réti Katalin lelkipásztor, a Nagydorogi Nőszövetség elnöke által vezetett áhítattal kezdődött, majd Böndörné Jaksa Judit titkár elevenítette fel az elmúlt időszak felemelő és megerősítő eseményeit, és ő osztotta meg velünk a találkozóról készült beszámolóját is. Mint írta, az alkalom vendége volt P. Tóthné Szakács Zita, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, aki „Mit bíz Isten a mai asszonyokra?” címmel tartott előadást. Vendégként köszönthették dr. Svébisné Juhász Mártát, a Dunamelléki Református Nőszövetség elnökét, illetve meghívták „nővéreiket”, a Szekszárdi Nőszövetség tagjait, akik a nagydorogiak segítségére voltak a nőszövetség megalakításában, és azóta is gondoskodó szeretettel követik a tevékenységüket. A találkozón a nőszövetség kezdeményezéseinek segítői is szép számmal jelen voltak.

Az előadás után kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott a program, ahol ismerkedésre, eszme- és ötletcserére nyílt lehetőség, valamint a nőszövetség munkájának örömeit és bökkenőit is megosztották egymással a résztvevők. Zárásként felvágták a születésnapi tortát. „Hálát adunk mennyei Atyánknak, hogy lehetővé tette és teszi számunkra egymás és a környezetünkben élők segítését, a kultúra terjesztését, a missziós tevékenységet és hitünknek ebben a közegben való megélését, erősítését” – zárta sorait Böndörné Jaksa Judit.