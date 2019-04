Megalakult az óvodavezetők megyei egyesülete

Összegyűjtik a jól működő óvodák erősségeit, a jó gyakorlatokat, ellátogatnak egymáshoz.

Az Óvodavezetők Országos Egyesületének megyei alakuló ülését tartották tegnap a Gyermeklánc Óvodában. Az ülésre a megye több településéről hívtak meg óvodavezetőket, mondta Szentesné Nagy Éva óvodapedagógiai szakértő. Az országos egyesület december 15-én alakult, melynek célja, hogy támogassák, szakmailag segítsék az óvodák vezetőinek munkáját. Szentesné Nagy Éva, aki az országos egyesület megalakulásán is részt vett, elmondta, a megyei egyesület feladata is az lesz, hogy összegyűjtsék a kiválóan működő óvodák erősségeit és ha akadnak problémák, azok feldolgozását szervezeti szinten is segítsék. Az egyesület tagjai egymás óvodájába is ellátogatnak, így bepillantást nyerhetnek abba, hogy az adott intézményben hogyan folyik a munka.

Hollendusné Bíró Anett, a Gyermeklánc Óvoda vezetője, aki egyben a rendezvény házigazdája is volt, elmondta, nagyon jó a szakmai kapcsolatuk Szentesné Nagy Évával, aki több képzést is tartott náluk. A Gyermeklánc Óvoda referencia-intézményként is működik, az ott folyó kiváló munkának köszönhetően. Három telephelyük van, bár 2020-ig tart a Szőlőhegyi óvoda átépítése, és addig az az intézményük zárva tart. Jelenleg tíz csoportja van az óvodának. Hollendusné Bíró Anett elmondta, nagyon jól felkészült, szakmailag kiváló gárdával rendelkeznek. A 2017-18-as nevelési évtől felvette az óvodájuk a tehetséggondozási irányt, az úgynevezett „jó gyakorlatokat”, ami drámajátékokat, szabadjátékokat, környezettudatos nevelést és néphagyományőrzést jelent. A tehetségműhelyek munkáit ennek alapján dolgozták ki. Az intézménybe elsősorban a körzetben élő családok gyermekei járnak, de ha van szabad hely szívesen fogadnak másik körzetből is kicsiket.

A megyei alakuló ülés vendége volt Pozsár Éva is, aki az Óvodavezetők Országos Egyesületének alelnöke, aki elmondta, négy megye tartozik hozzá, köztük van Tolna. Az egyesületbe meghívásos alapon lehet bekerülni, cél pedig a közös gondolkodás az intézmények szakmai vezetéséről. Az országos konferenciára nyár végén, ősz elején kerül majd sor, amikorra sorra megalakultak a megyei egyesületek.