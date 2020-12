Megannyi programmal készülnek a jövő évre

Az őcsényi Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület minden évben nyert már pályázatokat, azonban 2021-et különösen és bizakodva várják, hiszen most még több forrással számolhatnak. Ilyen sikeres, eredményes pályázati évet még nem tudhattak a magukénak. Ennek köszönhetően rengeteg kirándulást, klubestét és programot szerveznek a jövő évre.

– Terveink között számtalan kirándulás szerepel, többek közt egynapos kirándulás Budapestre a nevezetességek megtekintésével, egynapos kirándulás a Balatonon, ahol megnéznénk Siófokot egy hajókirándulással egybekötve, borkóstolás a Badacsonyban és a Tihanyi apátságban. Természetesen a programokat mindig finom vacsorákkal egészítjük ki. Tagjaink között sajnos nagyon sokan szenvednek mozgásszervi megbetegedésekben, így biztosan meglátogatjuk majd a szigetvári, harkányi és mórahalmi gyógyfürdőket is. Nagy sikere van a zenés estjeinknek, ahol énekelhetünk, beszélgethetünk.Továbbra is tervezzük a klubestek, teadélutánok megtartását. Szervezünk még bálokat, hagyományos disznóvágást, kolbásztöltő versenyt is. Ezen kívül nem feledkezünk meg az egészségügyi és bűnmegelőzési programokról sem. Tehát a terveink megvannak. Várjuk, hogy a járványban változás álljon be, kicsit felszabaduljunk, továbbra is együtt lehessünk, s hogy újra együtt tervezhessük a nyugdíjasoknak a szabadidejük hasznos eltöltését. Örülünk, hogy nyertünk, a kis klub életében ez egy nagy szó, de ez csak egy része az egésznek. Megnyertük az nagyon szép, de teljesíteni is kell – emelte ki Dávid Kálmán, az egyesület elnöke.

Idén több program is elúszott a vírus miatt, s a nyugdíjas klubban az átlagéletkor miatt különösen veszélyes lenne kisebb összejöveteleket is tartani, így az intézkedések bevezetése óta az egyesület működése szünetel. Megbetegedések szerencsére a nyugdíjas klubtagokat eddig nem érintették, ennek ellenére nagyon hiányoznak az időseknek a közösségi programok. Az egyesületben nem csüggednek, hiszen tudják, ha a programokat sikerül megtartani, kikapcsolódhatnak és együtt lehetnek. Addig is folyamatos a kapcsolattartás telefonon, erősítik egymást, tartják egymásban a lelket. Az egyesület elnöke bízik abban, hogy a tavaszi idő beköszöntével már indulhatnak a rendezvényekre.