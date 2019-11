Megismerhették a cég működését

Szakmai napot tartott önkormányzatok vezetői számára a Mezőföldvíz Kft nemrégiben. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy azok a polgármesterek, képviselők is megismerhessék a cég működését, akiket most választottak meg. A Paksihirnok.hu tudósításából kiderül, hogy a Forráspont Energiaházban elsőként Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szólalt fel. Elmondta, hogy fontos lenne olyan törvényeket alkotni, amelyek elősegítik a vízitársulatok megfelelő működését, hogy legyen pénzük a beruházásokra és a béreket is megfelelő szinten tudják tartani. – Kormányzati elképzelések már vannak erre vonatkozóan – tette hozzá.

Csapó Sándor, a három megye negyvenhét települését magában foglaló Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője a hazai víziközmű-szolgáltatás jogi környezetéről, a kft. szervezeti és működési rendjéről számolt be a hallgatóságnak, illetve tulajdonos önkormányzatok felelősségét hangsúlyozta. A programon a műszaki üzemeltetésről, karbantartásról, a fogyasztói kapcsolatokról és a Mezőföldvíz Kft. pénzügyi helyzetéről is szó esett.