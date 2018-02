Megjelent egy generáció, mely tudatos borfogyasztónak mondható

Több, mint öt százalékkal emelkedett tavaly a hazai borok értékesítési ára az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai alapján. A Tolna megyei borászok egy része szerint ez nem érezteti hatását, főleg a folyóboroknál nem, már annak is örülnek, ha az eddigi mennyiséget el tudják adni.

Nőtt a hazánkban megtermelt borok kivitele, az áruk is emelkedett, ahogyan a kereslet is. Ez derül ki az Agárgazdasági Kutatóintézet friss borpiaci jelentéséből. A Tolnai megyei termelők egy része nem érzi ezt. Ribling Ferenc szekszárdi borász azt mondta: ő utoljára két-három éve emelt, azóta a folyóbor literéért 450–550 forintot kér és kap, fajtától függően. A fogyasztás nem növekedett, így nem is kerülhetett szóba az áremelés, tette hozzá. Ahhoz, hogy nyereséges tudjon lenni a pincészete, az kell, hogy szinte minden munkát, – legyen az szőlőművelés, vegyszerezés, borászkodás – családon belül oldjanak meg.

– Nemhogy növekedtek volna az átadási árak, a nagy kereskedelmi láncok közül néhány felé még csökkenteni is kellett, hogy bent maradhassunk a piacon – mondta egy másik szekszárdi borász. – A „polcpénzt” is ki kell pengetni előre, és ha azt szeretnénk, hogy a szórólapon szerepeljen a borunk, azért is külön fizetni kell. Már többször felmerült, hogy felmondjuk a szerződést, de az, hogy a nagy üzletekben ott vannak a boraink, jelentős reklámot is jelent a pincészetnek. Hozzátette: a költségek növekedtek az elmúlt esztendőben, és erre az idei évben is számítani lehet. Hiszen például a palackot forgalmazó cég már jelezte, hogy a korábbi árat öt százalékkal emeli. Ám ezt a termelő helyben nem tudja érvényesíteni.

Módos Ernő, a szekszárdi Ferger-Módos pincészet borásza is azt mondta, nem tudtak érvényesíteni áremelést már évek óta, bár jelentős a vevőkörük. Ugyanakkor érdekes átrendeződést figyelt meg a hazai piacon a fehér borok javára. A rozé borok iránt továbbra is jelentős az igény, de áremelkedésről ott sem lehet szó. Úgy tűnik, a fogyasztók száma nem nőtt, és az emberek meggondolják, hogy mire, mennyit költenek.

Azok a termelők, akik nagy forgalmazóknak értékesítenek, tavasszal kötik meg az új, éves szerződéseket. Az látszik, hogy az olcsó import bor mennyisége lecsökkent. Mivel Európa-szerte 5–15 százalékkal csökkent az elmúlt két évben a termés mennyisége, emiatt nemzetközi szinten nőttek az árak. Így a magyar bor sokkal versenyképesebb a piacon. Az import pedig már nem annyira olcsó. Ennek következtében a magyar árak a magyar fogyasztók számára is elfogadhatóbbá váltak.

Az általunk megkérdezett borászok szerint legalább 10-15 százalékos áremelésre lenne szükség, hogy a szőlészek, borászok számára is elfogadható jövedelem képződjön. A magasabb értékesítési árak az egész ágazat jövedelmezőségét növelhetnék, és ezzel stabilizálhatnák. Erre azonban a jelenlegi kereslet mellett nincs lehetőségük a borászoknak. Annak viszont örülni kell, hogy felnőtt egy olyan generáció, amely tudatos borfogyasztónak mondható. Ez főleg a fesztiválokon, bornapokon látható. A borászok tapasztalják, hogy a fogyasztók igényesebbek lettek, mert megkérdezik a bor fajtáját, származási helyét, és úgy tűnik, jobban keresik a hazai és helyi termékeket.