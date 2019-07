Megnyitotta kapuját a vár a mórágyi diákok előtt

Az Együtt, testvérként Mórágy-Kaposszekcső-Tomášov tervezet keretében partneriskolák fiataljai találkoztak egymással a Baranya megyei Mattyon. A tábor fürdőzéssel, gyalogtúrával, szúnyogok támadásával és tartós barátságokkal várta a diákokat.

Börtönben is voltak a mattyi tábor felső tagozatos diákjai és kísérő pedagógusai. Rosszra azért senki ne gondoljon! Mindössze arról van szó, hogy a siklósi vár börtönét is megtekintették a táborozók. Az Együtt, testvérként Mórágy-Kaposszekcső-Tomášov tervezet keretében partneriskolák fiataljai találkoztak egymással a Baranya megyei Mattyon. Mucska Melinda táborvezető, a Mórágyi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy összesen nyolcvanan kvártélyozták be magukat a kényelmes szállást nyújtó kőépületbe.

A hét első, illetve utolsó napján a harkányi strand nyújtotta örömöket élte át a csapat. A fürdőzés és napozás mellett mindkét alkalommal főszerephez jutottak az óriáscsúszdák. A helyszín kiválóan szolgálta a pályázatban fő elemként megfogalmazott célkitűzés teljesülését is: a gyermekek már kezdésként felszabadultan beszélgettek, játszottak, ismerkedtek egymással a fürdőhelyen. Csütörtökön a siklósi vár nyitotta meg kapuját a tábor egyesített erői előtt. A szelíd „hódítók” a középkorból ránk maradt építmény szinte minden zugát bejárták: legyen az a gótikus zárt erkély, a várbörtön, a kínzókamra, a várkápolna, illetve nemesi börtöncella. A sorból nem maradt ki a reneszánsz bútorkiállítás, a középkori fegyver- és hadtörténeti kiállítás, a vártörténeti kiállítás, a horvát és szerb kisebbségi kiállítás. Ezután a táborlakók a siklósi strand felüdülést nyújtó élménymedencéivel ismerkedtek.

Mivel Matty a Duna-Dráva Nemzeti Park területén található, így nem maradhatott el a gyalogtúra sem. A cél a Dráva folyó megtekintése lett volna, ám a szúnyogseregek jelentős vérveszteséget okozó támadásai miatt csak a töltésig menetelt a nagy csapat. A nyolc kilométeres út mindenesetre átvezetett a híres mattyi pusztán, benne a Madár Emlékparkkal, melynek kopjafái a hazánkban kipusztult madárfajokra emlékeztették a túrázókat.

Az utolsó napot a gyermekek kezdeményezésére búcsúest zárta. Jó hangulatú zene mellett éjfélig tartottak a kártyacsaták és a beszélgetések, majd elérkezett a szó szerint könnyes búcsú pillanata. A táborlakókat azonban vigasztalta, hogy az együtt töltött napok igaz barátságokat eredményeztek és életre szóló élményeket nyújtottak.