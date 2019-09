Megoldódni látszik a helyi orvoshiány

Kistelepüléseken nagy gond az orvoshiány. Fülöp János, őcsényi polgármester arról számol be, hogy náluk jövőre kedvező fordulatok várhatók. A háziorvosi ellátás két éve helyettesítéssel működik, de januártól valószínűleg változik a helyzet; lesz saját orvosuk. A gyermekorvosi körzetet is helyettesítéssel látják el. Szerencsére közel van a megyeszékhely; szükség esetén Szekszárdon is fogadják az őcsényi betegeket. Fogorvosuk nincs. Régebben volt, de most az is nehézséget jelent, hogy nem nyertek pénzt rendelő-berendezésre, forráshiány miatt. Jövőre ismét megpróbálják. Reális esélyt lát arra a településvezető, hogy lesz fogorvos, aki heti 2-3 alkalommal rendel Őcsényben.

Fülöp János arra is rámutat, hogy a készenlétért – esetükben a szekszárdi ügyeletért, ahonnan sürgős esetekben kimegy az orvos rendelési idő után, illetve hétvégén az őcsényi páciensekhez is –, éves szinten több millió forintot kell fizetniük.