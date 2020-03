Megrongálták, romos lett a Szekszárd felirat

Romos állapotba került a Béla király téren elhelyezett Szekszárd felirat. Vélhetően megrongálhatták, de a tervezésében és kivitelezésében közreműködő grafikus szerint érdemes lenne időtállóbb anyagból újat készíteni, mert a hungarocell magától is morzsolódik, főleg, ha leszedik a róla a fóliát.

Végnapjait éli a Béla király téren elhelyezett SZEKSZÁRD felirat. Az egyik Z betűről hiányzik a fólia, az Á betűnek pedig nyoma veszett – ezt többen is kiposztolták az egyik ismert közösségi oldalon. Hétfő délutánra – amikor ott jártunk – már a tartó sínt is széthúzták, és az első S betűről is elkezdték letépni a külső burkolatot. Morzsolódik a hungarocell most már magától is. Nem lehet biztosan tudni, hogy pontosan mikor kezdődött a folyamat, de már a múlt héten szomorú látvány fogadta az arra járókat.

Három évvel ezelőtt a Szüreti Napokra készült el hungarocell betűkből a felirat, mondta el Czirok Róbert, a különleges alkotásairól ismert grafikus, aki boros címkék tervezése mellett borral, kávéval is fest képeket. Ha eredetileg az időjárás is volt a ludas, mára már a rongálás nyomai tagadhatatlanok, ezt állapította meg ő maga is a helyszínen.

Az ország sok városában van hasonló felirat, ennek nyomán született meg az ötlet, hogy legyen a tolnai megyeszékhelyen is. A város vezetése Czirok Róbertet bízta meg a kivitelezés megszervezésével. Böröcz Máté polgármesteri kabinetvezető és az ő közös ötlete volt, hogy kerüljön rá a feliratra a város nagy szülötteinek felnagyított eredeti névaláírása. Ezen kívül a Szekszárddal kapcsolatban leggyakrabban használt szavak is olvashatók a betűkön, melyek közül a legjellemzőbb természetesen a bor.

Aki arra jár, láthatja, hogy már szinte valamennyi betű viharvert. Nem véletlen a megfogalmazás, a grafikusnak ugyanis a múlt hét végén még az volt a véleménye, hogy senki sem rongálta meg a betűket, inkább az időjárás viszontagságai viselték meg, vagy hogy a könnyű anyagból készült feliratot felborította a nagy szél. Most viszont már azt sem tartja kizártnak, hogy valaki, vagy akár többen is fel akartak mászni az Á-ra, amitől eldőlhetett, megsérülhetett a fém sínre szerelt betű.

Czirok Róbert azt is elmondta, hogy a hungarocell nem éppen időjárás-álló anyag, így valójában kész csoda, hogy a felirat „túlélt” három szüreti fesztivált, amelyeken több tízezres tömeg vesz részt alkalmanként. Más városokban időtálló anyagból készült az ilyen felirat, felvetése szerint érdemes lenne Szekszárdon is olyat gyártatni, mert tapasztalata szerint sok helybéli és még több turista fotózkodott ott szívesen, s osztotta meg a képeket a különböző közösségi oldalakon, ezzel is öregbítve a tolnai megyeszékhely hírnevét, imázsát.

A rongálás ügyében senki sem tett eddig feljelentést, mondta el kérdésünkre Heppné Bús Gyöngyvér, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.