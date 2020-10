Megszépítik, rendbe teszik Szekszárdot a Városvédők

Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédők elnöke tartotta meg sajtótájékoztatóját ma, a volt 505-ös iskola hátsó bejáratánál található Gyermekkönyvtár közelében. Bejelentette, hogy elindítják a „Szépítsük városunkat” akciósorozatukat. Elmondta, hogy az önkormányzati választások óta környezetünkben, köztereinken semmilyen jelentős változás nem történt. Ezért egyeztettek a polgármesterrel, a főkertésszel, és megkapták mindkettőjük támogatását, hogy rendbe tegyék az elkopott, régi városrészeket, pótolják a kivágott fákat, lefessék a padokat.

– Jövő hét szombaton kezdünk ezen a területen – mutatott körbe a Kölcsey lakótelepen. Szabó Balázs hozzátette: mindent megtesznek majd, hogy a megyeszékhely elvadult növényzettel, szeméttel teli, gondozatlan területeit is megszépítsék. Méghozzá saját költségükön, ezért – a többi jótékonysági programjuk során megszokottak szerint – több céggel, támogatóval is tárgyalnak, amelyek, anyagilag is hozzájárulnak ezekhez a nemes cselekedetekhez. Az első „beavatkozás” után minden héten, hetente egy alkalommal újabb és újabb városszépítésre kerül sor a kijelölt helyszíneken. Hogy pontosan hol és mikor, arról a közelben élő lakosságot szórólapokon tájékoztatják majd néhány nappal az akciók előtt, mivel számítanak az ő részvételükre is.