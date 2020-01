Megszépült a paksi református templom belseje

Befejeződött a paksi református templom felújítása, szenteste már a megújult környezetben tarthatták az istentiszteletet.

Lenkey István lelkész elmondta, hogy teljes körű munkálatokat végeztek, festették a falakat, az aljzat új rétegrendet, arra pedig új burkolatot kapott. Az elektromos hálózat szintén megújult, korszerűbb lett a fűtést és az ablakokat is cserélték. A régi, elhasználódott padok helyett újakat állítottak be, némileg változott az elrendezésük. Egy korábbi külső felújítás alatt sérülés keletkezett a plafonon, most ezt a lyukat is befoltozták.

A munkálatok során a szószék sisakjában egy időkapszulát találtak, amelyet a legutóbbi, 1951-es felújítás során helyeztek ott el. Előkerült belőle többek között két korabeli református újság, bélyegek, pénzérmék, köztük egy lyukas kétfilléres, valamint a felújítás körülményeit leíró dokumentumok és egy fénykép az akkori lelkészről és a presbiterekről. Mindezt a háború utáni időkre jellemzően egy ágyútöltény hüvelyébe pakolták bele. Lenkey István hozzátette, ők is elhelyeztek egy időkapszulát, benne a felújítás körülményeinek leírásával, a gyülekezet küldetésnyilatkozatával és egy presbiteri tablóval.

A munkálatok tavaly márciusban kezdődtek, és a vártnál jobban elhúzódtak, ezért csak decembertől tarthatják ismét a templomban az istentiszteleteket. Addig a polgármesteri hivatal adott helyet az alkalmaknak az önkormányzat jóvoltából. A felújítás utáni első istentiszteletet december 15-én tartották a templomban, előtte pedig három napon keresztül imaalkalmak voltak, majd a gyülekezet zenekara, az IDM adott hálaadó dicsőítő koncertet.