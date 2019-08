Megszépült a tornaterem és az öltözők

Elkészült az általános iskolához tartozó tornaterem felújítása, az öltözőkkel együtt, mondta Simon Csaba, Várdomb polgármestere. A felújításhoz a pénz egy részét pályázaton nyerték. Az osztálytermek kifestése, javítgatása is megtörtént, sőt új padlóburkolatot is kaptak a tantermek. A polgármester arról is beszélt, befejeződött a kálvária keresztek felújítása is a temetőben.

A tervekről szólva elmondta, most az augusztus közepén tartandó falunapra készülnek. Kenyérszenteléssel, bállal ünnepelnek majd.