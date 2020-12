Megszületett a döntés: a bezárt iskola megújul

Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, ők a tervezési és az előkészítő feladatokat végezték el, a kivitelezést, illetve a hozzá kapcsolódó teendőket az állami magasépítési beruházásokkal megbízott ügynökség, a BMSK Zrt. csinálja. Az építkezés pedig hamarosan, még ebben az évben, vagy a jövő év elején elkezdődik, s egy évre rá, 2022 elején kész lesz.

Az épületet kívülről hőszigetelik, kicserélik az ajtókat, ablakokat, megújul a gépészeti rész, bővítik is az iskolát, a réginél tágasabb belső tereket alakítanak ki, és az a mostaninál sokkal korszerűbb lesz. Ezáltal növelni tudják az oktatás színvonalát is, amely itt azért különösen fontos, mert a vendéglátó és turizmus szakos tanulóknál lényeges a duális képzés, ezen belül a gyakorlati ismeretek elsajátítása. Ezt szolgálják majd a korszerű tanműhelyek. Ma közel négyszáz diák tanul az iskolában. Remélhetően számukat később növelni tudják, ugyanis nagy az igény a vendéglátásban és a turizmusban jártas szakemberek iránt a megyében.

A tanintézet felújítása több szempontból kedvező Szekszárd számára, fejtette ki Ács Rezső polgármester. Azért is, mert újra élettel telik meg egy régóta üresen álló épület a város forgalmas részén, meg azért is, mert szomszédságában épül hamarosan a Tudásközpont, így ott egy új, korszerű városközpont jön létre.

Tornateremért is lobbiznak

Említette Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt is, hogy kellene az iskola mellé egy tornacsarnok. Jelenleg ugyanis az iskolának nincs tornaterme, ezért testnevelési órákra a városi sportcsarnokba járnak a tanulók. Viszont a város terveiben szerepel később egy új sportcsarnok építése, s míg az készül, az ottani tornaórákra nem lesz lehetőség. Arról is szólt, hogy még a Modern Város Programban szállodának szánt helyen, az „E” épületben vannak a diákok és a tanárok, s ha majd visszaköltöznek régi, de megújult iskolájukba, megvalósulhat a megyeszékhely szállodafejlesztési terve is.