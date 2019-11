Megtartotta első ülését a közgyűlés

Megtartotta alakuló ülését a szekszárdi közgyűlés. A polgármester és a képviselők letették esküjüket, az alpolgármester személyéről és a bizottságok tagjairól azonban nem döntöttek.

Ünnepélyes alakuló ülést, majd utána mindjárt rendkívüli ülést is tartott a szekszárdi közgyűlés csütörtökön délután a városháza dísztermében. Mindkét delegáló szervezet frakciót alakított, a Fidesz-KDNP képviselőit Máté Péter, az Éljen Szekszárd Egyesület frakcióját (ÉSZ) Bomba Gábor vezeti.

A megbeszélés most is a napirendi pontok tisztázásával és megszavazásával kezdődött. Ezek között eredetileg szerepelt volna az alpolgármester és a közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztása, de ezek Ács Rezső polgármester indítványára lekerültek a napirendről. Ugyanígy nem esett szó a város gazdasági társaságainak felügyelő bizottsági tagjairól. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) egészére vonatkozó javaslat is egy következő alkalommal kerül a grémium asztalára, ennek csupán függelékeit fogadták el a küldöttek. Így a települési és a nemzetiségi önkormányzatok névsorát, valamint előbbiek ülésteremben elfoglalt helyét rögzítették. A képviselők és a polgármester letették esküjüket, és egyhangú döntés született javadalmazásukról. A második megbeszélés végén zárt ülésen a Bursa Hungarica ösztöndíjakkal foglalkozott a testület.

Ács Rezső a két ülés között rögtönzött sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondta, hogy személyi kérdésekben azért nem döntöttek, mert a két delegáló szervezet között nem jött létre konszenzus. A polgármester abban bízik, néhány héten belül megszületik a megállapodás. Azt is közölte, hogy a jelenleg hatályos SzMSz lehetőséget nyújt arra, hogy a városnak két alpolgármestere legyen.

Bomba Gábortól a második ülés után megtudtuk, hogy az egyeztetések során Ács Rezső által javasolt alpolgármester-jelöltet nem tudják elfogadni, így további megbeszélés következik. Azt azonban konstruktívnak ítélte, hogy a polgármester levette napirendről a helyettesére vonatkozó előterjesztés tárgyalását.

Mivel nincs még szociális és pénzügyi bizottság, ezek hatáskörét átvette a szekszárdi közgyűlés az alakuló ülést követő rendkívüli ülésen. Ezen túl Zaják Rita, az Éljen Szekszárd képviselőjének két előterjesztését tárgyalták a képviselők. Az első lakossági klímaalkalmazkodási terv kidolgozására vonatkozik. Eszerint az önkormányzat kihirdetné a klíma-vészhelyzetet, egy majdani szakbizottság pedig részletes tervet dolgozna ki. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a városnak van már klímastratégiája, tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, 2017-ben pedig az Éghajlatvédelmi Szövetség díjazta Szekszárdot. A képviselők nyolc igen, négy nem, három tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést.

A többség szintén igennel voksolt arra a javaslatra, amely az átláthatóság és nyilvánosság javítását tűzte ki célul. Dr. Molnár Kata jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés törvényben rögzített feladatokat deklarál. Ács Rezső polgármester pedig elmondta, például, hogy a közgyűlési és bizottsági ülések eddig is nyilvánosak voltak. Kiderült, az ÉSZ képviselői egyebek mellett azt szeretnék, ha a közgyűlési üléseket közvetítenék, és ha a város gazdasági társaságaira vonatkozó anyagokat könnyebben lehetne megkeresni a város honlapján. Felvetődött, hogy módosító indítványt fogadjon el a testület, amely csupán a változásokat tartalmazza, de végül más címmel az eredeti előterjesztést fogadta el a közgyűlés.