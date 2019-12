Megtartotta partnertalálkozóját a Tolnai Népújság

A Tolnai Népújság a Bodri Pincészetben tartotta hagyományos partnertalálkozóját. A rendezvény ezúttal is túlmutatott önmagán: hiszen a közönség nemcsak a NAV-val közös, idei TOP-os kiadvány bemutatójának lehetett tanúja, hanem az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. támogatásával gazdasági fórumnak is résztvevője volt.

A vendégeket – önkormányzati-, hivatali vezetőket, cégvezetőket, intézmények, szervezetek vezetőit, munkatársait – a két házigazda, Lóczi Szidónia, a Mediaworks Hungary Zrt. Tolna és Baranya megyei üzletszervezési vezetője és Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője köszöntötte. A találkozó jelentőségét mutatja, hogy elfogadta a meghívást Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Ács Rezső, Szekszárd polgármester, dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja, Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, dr. Lehőcz Regina, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Fausztné Czirják Zsanett, a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója.

Az előadások sorát Süli János nyitotta meg, a miniszter PAKS II. aktualitásait tekintette át. A politikai hátteret megrajzolva közölte, hogy tíz évvel ezelőtt, azaz 2009-ben 95,4 százalékot tett ki a blokk megépítésének párt támogatási aránya: jelenleg a Fidesz-KDNP tart ki a létrehozás mellett. A szándék, elkötelezettség továbbra is egyértelmű. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a villamosenergia import évek óta 32 százalék közelében van, ez majdnem egyharmadát teszi ki az összes igénynek. A maradék arány felét, hozzávetőlegesen 35 százalékát a paksi atomerőmű állítja elő. A függőség nem lebecsülendő, mindezt tetézi egy esetleges blokk leállás, vagy a mátrai erőmű karbantartása: ezekben az esetekben a behozatali arány elérheti az 54 százalékot is. Megfigyelhető, hogy téli csúcsidő teljesítmény 6926 MW értéke – ami rekordnak számít – közelít a nyári időszak 6633 MW értékhez. Származik ez a közelítés egyebek mellett a lakóépületek, irodák mind gyakoribb klimatizálásából is. Ez a jelenség hatással van a karbantartási szezonra is. Süli János azt is megemlítette, hogy a paksi atomerőmű bővítésének létesítési engedélye jövő év június 30-ig kerülhet az Országos Atomenergia Hivatal elé. Ebben a folyamatban nincs és nem is lehet semmilyen lazítás. Száz, atomenergiában jártas, nemzetközi szakértő felkérése is szerepel a tervek között, szerepük az ellenőrzésben lesz jelentős. Igen lényeges törekvés a földmunkák megkezdése még a létesítése engedély megérkezése előtt. Ebben az esetben ugyanis nem sorban, egymás után lehetne haladni, hanem párhuzamosan, időt megtakarítva. A miniszter számításai szerint ilyen módon az építkezési versenyfutásban akár kilenc hónapot is lehetne nyerni.

A Medináról érkezett Szabó Dávid kulturált, lírai éneke és gitárjátéka után Pekárik Géza vetítéssel egybekötve részletezte a Paks I. előtt álló kihívásokat, az erőmű jelenére és jövőjére vonatkozó tudnivalókat. Mint kijelentette, a nukleáris alapú villamosenergia termelésnek nemcsak jelene, hanem jövője is van. Ez így van akkor is, ha a villamosenergia irányából nemcsak ár – és ellátásbiztonsági kérdések, hanem környezetvédelmi szempontok is erőteljesen jelen vannak fogyasztói oldalról. Az atomerőműben termelt villamosenergia mindhárom tényezőnek, úgy mint követelménynek, képes megfelelni. Mint ilyen, az emberiség számára hosszú távon biztos forrás. Az erőmű technikailag, technológiailag felkészült állapotban van arra nézve, hogy a nukleáris alapú villamosenergia termelés zavartalanul működjön. Viszont kihívást jelent a megfelelő képzettségekkel, képességekkel és felkészítéssel bíró üzemeltető személyzet hosszú távú biztosítása. Adódik ez nem utolsósorban abból, hogy az új generációnak a korábbihoz képest más az érdeklődése, beállítódása, ami ugyan nem probléma, de számolni kell vele. Ilyen feltételek mellett kell elvégezni a felkészítést az üzemeltetésre, illetve részben magát a létesítményt olyanná tenni, hogy megfeleljen ezen generáció igényeinek.

A – stílszerűen szólva – paksi blokkot az atomerőművet bemutató kisfilm zárta. Az alkotás látványosan, közérthetően magyarázta el a nukleáris energia hasznosítását, az erőműben zajló folyamatokat.

Ugyancsak a látványos jelző illik a szekszárdi Iberican Táncegyesület legidősebb korcsoportja bemutatkozására. Hacsa Mónika egyesületi elnök, koreográfus csapata vérpezsdítő ritmusra ropta a táncot.

Fausztné Czirják Zsanettet előadása valamennyi partnertalálkozó részét képezi. Az összegzés most sem maradt el, ám miután az igazgató gyengélkedett, Görgei Zsolt István ellenőrzési igazgató-helyettes lépett a mikrofonhoz. Prezentációval mutatta be, hogy a TOP 100 adózók listáját a megyében – értelemszerűen – az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezeti. A második helyezett nem járult hozzá nevének felfedéséhez. A harmadik helyezett igen, ez a cég nem más, mint a Hőgyészi Agrokémia. A negyedik helyezett ugyancsak névtelenséget kért, az ötödik helyezett a Samsonite-Hungária Kft. A megye gazdasági társaságai tavaly 983,7 milliárd forintos nettó árbevételt értek el, ami 1,9 százalékkal – 17,8 milliárd forinttal – haladta meg az előző éves adatot. A vállalkozások adózás előtti eredménye az előző évi visszaesést követően erőteljesen növekedett. A gazdálkodók a bevallásaikban közel 65 milliárd forint adózás előtti eredményt tüntettek fel, ami rendkívüli, 33,8 százalékos bővülést jelent. A TOP 100-as vállalkozásokat tekintve a statisztikai állományi létszám 4 százalékkal, míg a bérköltség 13,9 százalékkal növekedett az előző esztendőhöz képest. Ezen cégek egyébként 13558 embert alkalmaztak, ez a létszám a térségi társas vállalkozások által foglalkoztatottak mintegy 44 százalékát tette ki. A bérköltség közel 62 százalékát ugyancsak ezek a vállalkozások fizették. Térségi megosztás szerint a TOP 100-ba legtöbben, harminchatan a szekszárdi járásból kerültek, húszan pedig a paksi járásból. A gazdálkodó szervek kiváló teljesítményeinek köszönhetően növekedtek az adóbevételek, több mint 2 százalékkal, összegszerűen ez 154 milliárd forintot jelent.

Az Iberican Táncegyesület újabb fellépése után a vendégek ajándékként átvehették a Tolnai Népújság legfrissebb, a nyomdából nemrégiben érkezett szakácskönyvét, ami mellé egy palack ugyancsak friss, top kategóriás rozébor is került. Idén – a partnerség jegyében – a házigazda Bodri Pince 2019-es Bodri Rozi-ja lett a Tolnai Népújság bora. Bodri István ismertette, hogy ez a száraz rozébor a virágmintás család legnépszerűbb tagja. Frissessége, üdesége, málna jegyekben gazdag zamata 6-8 Celsius fokon teljesedik ki.

Szabó Dávid újabb fellépése után Fehérvári Tamás mondott pohárköszöntőt. Emelte poharát a megye előrehaladását segítő személyekre, megköszönte a gazdasági élet szereplőinek értékes munkáját és mindenkinek sok sikert kívánt az elkövetkező évre. – Hajrá Tolna megye! – zárta mondandóját a nemrégiben újraválasztott elnök. A partnertalálkozó ezt követően fehér asztalnál, finom étkek mellett kötetlen beszélgetésekkel folytatódott.