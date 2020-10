Megújult a Kismegyeháza külseje

Nemzeti színű szalagot vágott át Kölesden Greifenstein József polgármester és Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Az október 15-i ünnepélyes mozdulatra a Kölesdi Kismegyeháza felújítása okán került sor, hiszen a település önkormányzata sikerrel pályázott a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány forrására, így az épület külső felújítását végezhették el a nyertes projekt keretében. A településvezető elmondta: 20 milliót kaptak, amelyhez már csak egy keveset kellet hozzátenni.

Orbán Attila arról beszélt, hogy mind a közösségek, mind a megyei vezetők kötelessége minél több fejlesztést megvalósítani. Erre jó esély van, hiszen a jövőben nem csupán a TOP – melyből már a Kölesdet Kistormással összekötő kerékpárút fele el is készült –, hanem a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács forrásai is rendelkezésre állnak. A kiemelt térség 62 Tolna megyei településének egyike Kölesd – tette hozzá. Az alelnök büszkén szólt arról is, milyen különleges kincs birtokosa a falu, ugyanis a Kismegyeháza szerepel a megyei értéktárban.

– Ezeknek az értékeknek a megóvása kötelező, annál is inkább, hogy Kölesd alig maradt el egy szavazattal az1778-as megyeszékhely választáson – emlékeztetett Orbán Attila.