Megvannak a legjobb alkotások

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020-ban is a COVID19 járványhelyzet ellenére is meghirdette alkotói pályázatát óvodások és iskolások részére. A Bizottság idén is olyan pályázatokat várt, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják a hőseinket, a tűzoltókat és a hivatásukat, tájékoztat a katasztrofavedelem.hu.

A legjobb Tolna megyei rajzok kiválasztására október 19-én délután került sor, a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottságnak Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója, Mezősi Andrea és Boros Eszter rajzpedagógusok voltak a segítségére.

Idén is komoly fejtörést jelentettek a szebbnél szebb és ötletgazdagabb pályaművek véleményezései. 293 munkát kellett zsűriznie a bírálóknak.

Óvodás kategóriában az egyéni helyezettek a következő apróságok: I. helyezett Ádám Vivien, II. helyezett Kalmár Dorina, III. helyezett Büki Lenke Flóra.

Szabadkézi rajz kategóriában az első korcsoport (6-10 éves): I. helyezett Bekő Bence, II. helyezett Laczkó Blanka, III. helyezett Fábián Lilla.

Szabadkézi rajz kategória a második korcsoport (11-14 éves) dobogósai: I. helyezett Bálint Péter, II. helyezett Sárközi Eugénia, III. helyezett Nyirő Adél lett.

Egyéb kézműves alkotások kategóriában a Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten Bajcsy Óvoda „Csiga csoportja” négy fővel I. helyezést ért el.

Egyéb kézműves alkotások kategória második korcsoport (11-14 éves) helyezettjei: I. helyezett Németh István, II. helyezett Smátrola Anna és Kiss Dávid.

Szívből gratulálunk a nyertesek csodálatos munkáihoz A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, ahol az elmúlt években rendre kiemelkedő Tolna megyei eredmények születtek, amelyek reményeink szerint az idei rendezvényektől mentes évben is érkezni fognak.

Borítóképünk illusztráció