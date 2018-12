Megvendégelte nyolcvan ügyfelét a Caritas

Megszületett a szeretet, aki maga Isten, és ebből a szeretetből fakad a miénk is – mondta Kovács Jánosné, a szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kuratóriumi elnöke. A szervezet kedden tartotta hagyományos adventi ünnepségét, amelyen a szokásoknak megfelelően ügyfeleit vendégelte meg. Most nyolcvan ember ült terített asztalhoz a belvárosi plébánia közösségi házában.

Kovács Jánosné köszöntőjében szólt arról, hogy a húsvét után a karácsony a keresztények második legnagyobb ünnepe. Rendezvényükre most is nagy izgalommal készültek. Petkó Tamás plébános egy kis történetet hozott a megjelenteknek. Ebben egy kislány kérdezte a pápát arról, miként lehet, hogy Jézus tud a vízen járni. A pápa válasza erre az volt, hogy Isten nem merül el. A plébános szerint bár sokszor mondják az emberek, főleg szorult helyzetükben, hogy az Úr nem mutatja meg szeretetét, az Úr, aki sosem merül el, mindig gondot visel ránk. Most éppen a Caritas munkatársai jelentik Isten kinyújtott kezét.

Az ünneplők együtt imádkoztak, majd felnőttek és gyerek szereplők, köztük a Szent József iskolaközpont és a Garay János Gimnázium diákjai adtak szép műsort. A nyolcvan vendéget virslivel és az alapítvány tagjai által készített süteményekkel vendégelték meg. Ezt követően magkapták azt a csomagot, amelybe tartós élelmiszer és édesség került. Ezeket a Caritas munkatársai áruházakban gyűjtötték, illetve megvásárolták.

