Megvétózta az igazgatói döntést, így indult a karrierje

A szekszárdi műszergyárban 45 évvel ezelőtt, 1975-ben választották meg szakszervezeti bizalminak Gecse Lajost. Azóta több fontos érdekvédelmi, közéleti funkciót töltött be. Emellett vagyonvédelemmel foglalkozó magánvállalkozó is volt, mert – főleg a rendszerváltás táján – nem lehetett pusztán a közösség szolgálatából megélni.

A munka világát is alaposan, belülről megismerte, mielőtt érdekvédő lett. Közösségi, a közösségért cselekvő ember. Sosem tartozott a „megélhetési szakszervezetisek”, az „önmenedzselő kamarai tisztségviselők” közé. Gecse Lajost 45 éve, 1975-ben választották szakszervezeti bizalminak a szekszárdi műszergyárban, s azóta végez különféle közéleti tevékenységeket. Jelenleg a 12 ezer tagot számláló, 47 tagegyesület munkáját koordináló Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének elnöke. Megbízatása, a 2018-as újraválasztását követően, 2023-ig szól.

– Esztergályosnak tanultam – meséli –, Hazafi Jóska is az osztálytársam volt, aki később a Népújság főszerkesztő-helyettese lett. Szerettem már akkor is komolyan foglalkozni a dolgokkal, úgyhogy elindultam a Szakma ifjú mestere versenyen, és meg is nyertem a megyei döntőt. A mesterdarabom, az őcsényi reptérre gyártott, a csörlőző géphez – amivel a vitorlázókat húzzák fel – való, az oda-vissza csévélésre alkalmas tengely volt. Két példány készült, az egyik nálam van, a másik még lehet, hogy ma is szolgálja a vitorlázókat.

A pályakezdő esztergályos a műszergyárba került. Hamarosan a fejlesztő csapat tagjává vált, és egyedi, speciális alkatrészek, gépek tervezésével, gyártásával foglalkozott. Megszerezte a gépész technikusi végzettséget. Rövid ideig művezető volt, s mert látták, hogy tud bánni az emberekkel, oktatási felelősnek nevezték ki. A képzések, továbbképzések szervezésével foglalkozott, ugyanakkor szakszervezeti titkárnak is megválasztották.

– Egyik reggel megyek be – eleveníti fel a sztorit –, és rám támadnak a kollégák: miért járult hozzá a szakszervezet ehhez az igazságtalan béremeléshez? Fogalmam se volt, hogy mi történt, úgyhogy siettem az igazgatóhoz, tisztázni a dolgot. Annyi infót menet közben összeszedtem, hogy a több mint ezer dolgozó közül 15 kapott elég rendes emelést, a többi semmit. Kérdezem a főnököt: miért nem egyeztetett a szakszervezettel? Azt mondja: a takarítónővel ne egyeztessek? Vétót jelentettem be, amire még a megyében, de lehet, hogy az országban sem volt példa a hetvenes években. Felrendeltek mindkettőnket a pesti központhoz, az igazgatóval visszavonatták a rendelkezést, én meg ismertté váltam a szakszervezeti körökben.

Ennek a sikeres érdekvédelmi akciónak köszönhetően Gecse Lajost a Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsához hívták munkatársnak 1978-ban. Az ifjúsággal, a sporttal és a szakmaközi feladatokkal foglalkozott. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az olyan szakmákban tevékenykedő szakszervezeti tagok problémáit is összegyűjtötte, és továbbította a területi központ felé – Pécsre –, akik szanaszét dolgoztak, s emiatt nem léphettek fel egységesen. (Például: postások, vasutasok.) Megszervezte a megyei szakszervezeti ifjúsági napokat, és támogatta a sportesemények létrejöttét, lebonyolítását. Domboriban a triatlon versenyek rendezésében több mint húsz éven át vett részt. A horgászversenyek is hozzá tartoztak. Akkor került közel ehhez a sportághoz.

– A rendszerváltás a szakszervezetnél ért – emlékszik vissza –, ahol durva leépítések következtek. Átmenetileg az MHSZ-hez (Magyar Honvédelmi Szövetség) kerültem városi titkárnak. Ez egy olyan szervezet volt a szocializmusban, ahová a különféle félkatonai szabadidős tevékenységek tartoztak: lövészet, ejtőernyőzés, rádiózás, motorozás. Csakhogy nagy jövője a demokratikus fordulat után ennek se volt. A biztonságtechnika, a vagyonvédelem mindig érdekelt. Azt terveztem, hogy az MHSZ-t ilyen irányba viszem el, a rádiótechnikára, a kommunikációra, a riasztóberendezések telepítésére építve. Elvégeztem a műegyetemen egy biztonságtechnikai kurzust, aminek aztán a magánvállalkozásomban vettem hasznát. Ugyanis, látva, hogy a korábbi szervezeti egységek sorra dőlnek össze, előremenekültem, és 1991-ben maszek lettem.

Elsősorban mechanikai vagyonvédelemmel foglalkozott. Belépett a kisiparosok és kismesterek 1994-ben megalakult köztestületébe, a Tolna Megyei Kézműves Kamarába, ahol elnökségi taggá választották. A SZEM (Vagyonvédelmi Vállalkozások Szövetsége) munkájában is részt vett. A legtöbb energiát a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tolna Megyei Szervezetének felépítésére fordította.

– A Felvételi Bizottság elnökeként kezdtem a munkát 1998-ban a vagyonvédelmi kamaránál – mondja –, az 1200 tag közül körülbelül nyolcszáz az én közreműködésemmel csatlakozott. A következő évben a kamara elnökévé választottak, és hatvanéves koromig, 2008-ig láttam el az ezzel kapcsolatos feladatokat. A vállalkozásomat 2009-ig működtettem. Közben, már 2003-ban a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének főállású elnöke lettem; 2013-tól társadalmi megbízatású elnökként dolgozom.