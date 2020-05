Megyei, hatvanöt év feletti polgárőrök otthonról jelezhetnek

A megyei polgárőrségnek az önkormányzat, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkájának segítése jelenleg is a legfontosabb feladata, szinte minden nap háromszáz-háromszázötven polgárőr vesz részt a koronavírus járvány elleni harcban – számolt be Széles János megyei elnök, az országos szervezet elnökségi tagja. Hozzátette, a veszélyhelyzetben többször találkoztak családi konfliktussal, valamint csalókkal, akik maszkokkal, fertőtlenítőkkel házaltak. Ezekben az esetekben a rendőrséggel dolgoztak együtt. Mivel elsősorban a bűnmegelőzés a céljuk, ezért leginkább hatósági karanténok ellenőrzésében, az idős, egyedül élő hátrányos helyzetű lakosok segítésében vesznek részt, élelmiszer csomagokat, védőeszközöket juttatnak el nekik. Figyelemmel kísérik az érettségizőket, ügyelnek az áruházak, boltok előtt a vásárlók biztonságára.

A megyei polgárőr szövetségnél nincs és nem is volt koronavírus megbetegedés, a körülbelül ezernyolcszáz polgárőr mintegy negyven százaléka hatvanöt év feletti, ők nem láthatnak el polgárőri teendőket. Jelzéssel azonban élhetnek, és amint arra lehetőségük lesz, fokozatosan kerülnek majd vissza az aktív szolgálatba, amit már többségük már nagyon vár.

– Mintegy hárommillió-kétszázezer forintot csoportosított a megyei szövetség a polgárőrök védelmére, a védőeszközök, védőruhák, szájmaszkok, gumikesztyűk, fertőtlenítőszerek vásárlására. Ezzel együtt az országos polgárőr szervezet háromezer szájmaszkot és ugyanennyi gumikesztyűt juttatott el hozzánk. Ötven darab szolgálati gépjárművünkbe plexiüvegeket, valamint komplett felszerelési csomagokat tettünk. Így amikor például bármelyik társszervezet felkér bennünket, hogy segítsünk, már minden elő van készítve – mondta Széles János.

Önzetlenül segítenek

Saját költségén is sokat jótékonykodik a megyei polgárőr szövetség. Dunaföldváron például boltokban, piacon ezer szájmaszkot osztott, ezzel is elősegítve a járvány elleni védekezést. Gyakori az is, hogy az önkéntesként dolgozó polgárőrök saját pénzükből támogatják a rászorulókat, és vásárolnak nekik. A megyei szövetség az önkormányzatokon keresztül a karitatív szervezetek mellé is odaállt, és igyekszik kiszolgálni azokat a kéréseket, amelyek a veszélyhelyzetben előtérbe kerülnek. Az eddigi tapasztalat, hogy a vírus kezdete óta kevesebb a bűnelkövetés, a közterületeken a rendőrség fokozottabban jelenléte miatt. Széles János elnök minden megyei polgárőrnek köszöni a járványveszélyben végzett munkáját. Elmondta, önzetlen, bármikor harcra fogható emberekről van szó, akik alkalmazkodnak a kihívásokhoz, segítik a közösséget, a környezetük biztonságát. Eddigi tevékenységüknek is köszönhetően szerencsére kevés a vírus fertőzött a megyében.