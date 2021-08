Megyénkben is javában szervezik már az iskolai oltásokat

A keddi napot jelölte meg határidőnek a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola: az osztályfőnököknek kell jelezni, ha a szülők a gyermekeiket be szeretnék oltatni. Az oltási kampány augusztus végén történik, Pfizer-vakcinával oltják a diákokat. Az országos adatok szerint a tizenkét-tizenöt éves korosztályban hatvanháromezren, a tizenhat-tizenhét korosztályban több mint százezren, a tizennyolc-tizenkilenc évesek közül száztizenkétezren regisztráltak az oltásra.

Bán Tamás, a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium intézményvezetője tájékoztatta a szülőket: az oltási kampányra idén augusztus harminc-harmincegyedikén kerül sor Pfizer-vakcinával. A második részoltás három hét múlva történik meg. Az oltások igénybevételéhez a szülőknek ki kell tölteniük a hozzájáruló nyilatkozatot. Gyermeküket regisztrálniuk kell a vakcinainfo.gov.hu kormányzati honlapon. Mint tájékoztatott: folyamatos lehetőség van Szekszárdon és Dombóváron a kórházi oltópontokon történő oltás-felvételre. Erre az eeszt.gov.hu oldalon lehet időpontot foglalni, itt szintén előzetes regisztráció szükséges.

El kell kísérni a gyerekeket az oltásra

Bán Tamás intézményvezető felhívta a figyelmet, hogy a szülőknek augusztus harmadikáig, azaz legkésőbb holnapig jelezniük kell gyermekük osztályfőnöke felé igényüket az oltásra. Hozzátette, hogy a szülőknek gyermeküket minden esetben el kell kísérniük az oltásra. Magukkal kell vinniük a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, a gyermek tajkártyáját és lakcímkártyáját.

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában is tájékoztatták a szülőket, hogy a gyerekek oltása Pfizer -vakcinával történik. Az oltás igénybevétele a szülőn múlik. Az iskolai kampányoltás jelentkezési időpontja megváltozott. Az új időpont az idei év augusztus tizenkilencedike délelőtt tíz óra. A nyilatkozatokat az iskola portáján, naponta reggel nyolc és délután két óra között várják. Ez az intézmény is ismertette: a gyermekek kétféle módon kaphatják meg az oltást: a kórházi oltópontokon, Szekszárdon és Dombóváron előzetes időpontfoglalás függvényében, valamint iskolai kampány keretében idén augusztus harmincadikán és harmincegyedikén.

Könnyebb, ha a szülők oltáspártiak

Lapunknak egy szekszárdi szülő elmondta, hogy ők még nem kaptak tájékoztatást a gyerekeik iskolájától, de amikor bejelentették, lehet oltatni tizenkét év felettieket, már elkezdtek ezen gondolkozni.

– A lányom augusztusban tölti be a tizenkettedik életévét. Mi a férjemmel be vagyunk oltva, de azért más egy gyereket oltatni. Végül, hosszas mérlegelés után arra jutottunk, hogy legyen oltás. A fiunk fiatalabb, de amint lehetőség lesz rá, őt is szeretném beoltatni, mert asztmás, és ezért szerintem veszélyeztetettebb. A gyerekek alapvetően a szúrást nem szeretik, de magát az oltás jelentőségét nem tudják felmérni. Azonban mivel tudják, hogy oltáspártiak vagyunk, így alapvetően nem idegenkednek az oltástól – mondta el lapuknak.

A koronavírussal foglalkozó kormányzati honlapon szerepel, hogy tizenkét év alatti gyermekeket továbbra sem lehet oltani, és regisztrációjukat sem fogadják el.

Tizenkét év felettiek oltása Pfizer-vakcinával lehetséges, valamint az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) döntését követően hazánkban is lehetővé vált a szóban forgó korosztály Modernával oltása, így a Pfizer mellett már ezt a vakcinát is megkaphatják. Az oltás természetesen önkéntes, arról a szülőnek van joga dönteni. Kérdés esetén javasolják, hogy a szülő kérje ki a háziorvos, házi gyermekorvos vagy a gyermek kezelőorvosának véleményét is.

Hozzájáruló nyilatkozat A gyerekek oltásához kitöltött hozzájáruló nyilatkozat szükséges. A tizenkét és tizennyolc év közöttiektől többek közt arra kíváncsiak, hogy van-e tartós, krónikus betegségük, például cukorbetegség, magas vérnyomás, asztma, szív-, vesebetegség. Vérvétel vagy oltás során volt-e előzőleg rosszullétük? Volt-e valamilyen akut betegségük az elmúlt négy hétben? Lázas betegek voltak-e az elmúlt két hétben? Van-e tervezett műtétjük a következő egy hónapban? Szenvednek-e olyan autoimmun betegségben, melynek épp aktív fázisa zajlik? Az elmúlt három hónapban kaptak-e az immunrendszerüket gyengítő kezelést? Volt-e valaha görcsrohamuk, idegrendszeri problémájuk, bénulásuk? Szenvednek-e vérképzőszervi betegségben, fokozott vérzékenységben? Kaptak-e védőoltást az elmúlt két hétben?

