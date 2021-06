Megyénkben is megjelentek az ártalmatlan tőrösdarazsak

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Molnár Dániel egészségügyi gázmester, a Hidromol-Agrár Kft. kártevőirtó cég ügyvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy hazánk több területén, így Tolna megyében is megjelentek az óriás tőrösdarazsak.

A tőrösdarazsak védett állatok, erre a megye számos helyén kihelyezett plakátokkal is felhívják a lakosok figyelmét. – Szekszárdon is és a megyében is több oktatási intézményben helyeztünk el kis figyelemfelhívó plakátokat a tudnivalókat. A rovarok eszmei értéke ötvenezer forint, nem szabad irtani őket, de sajnos sokan összekeverik őket a lódarázzsal. A tőrös darázs úgynevezett parazitoid rovar, most zajlik a párzási folyamata, és emiatt tűnik fel a kivágott fák korhadó maradványainál, mert a korhadékkal táplálkozó orrszarvúbogár-lárvák szükségesek a darázs szaporodáshoz. A lárvákat felkutatják a darazsak, és a tőr alakú ivarszervükkel elhelyezik bennük a petéiket. A lárva éli tovább életét ugyanúgy, mint eddig, de valójában a benne fejlődő darázsivadékot táplálja, majd ezután a kifejlődő tőrösdarázs lárvája emészti fel a gazdalárvát. Ez körülbelül egy hónapig tart, ezalatt nem szabad őket bántani. Ha ez a folyamat lezajlott, utána el is tűnnek.

A tőrösdarazsak egyébként a lódarazsakkal ellentétben nem agresszív rovarok. Náluk nem lehet elérni, hogy megszúrjanak, hiába fogjuk meg és szorítjuk kézbe. A csoportos támadás pedig teljesen kizárt, hiszen magányos rovar, nem jár csoportokban. Ha zavar minket, egyszerűen hessegessük el őket a kezünkkel. Ijesztőnek tűnhetnek, de ezek a rovarok teljesen ártalmatlanok – tájékoztatott Molnár Dániel.

Borítókép: Jellegzetes külseje segít a rovar felismerésében. A tőrösdarázs nem bánt