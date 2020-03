Mérik a fedél nélkül élők hőmérsékletét

A megyében folyamatosan tartják a kapcsolatot a fedél nélkül élőkkel. A fertőtlenítés a korábbinál is nagyobb szerepet kapott a hajléktalanszállón és a nappali melegedőkben.

A megyében csak Szekszárdon működik hajléktalanszálló, kizárólag itt van arra lehetőség, hogy éjszakára is befogadják a fedél nélkülieket. Pakson és Dombóváron csak nappali melegedők működnek, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek, fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók.

Ezekben a hetekben a hajléktalanok nagyobb veszélynek vannak kitéve. Nincs egy lakás, szoba, ahová behúzódhatnak, se szájmaszkjuk, se védőkesztyűjük. Ugyanakkor gyakran álldogálnak olyan helyeken, ahol nagyobb a forgalom, így a boltok, üzletláncok környékén, abban bízva, hogy vagy élelmiszert vagy pénzt kapnak a vásárolni igyekvőktől.

Napi kapcsolatban vannak a hajléktalanszálló vezetőjével, mondta Tolácziné Varga Zsuzsa, a szekszárdi Humánszolgáltató Központ igazgatója. A szállón megfordulóktól kérik az együttműködést a saját és a társaik érdekében. Igyekeznek úgy megoldani az elhelyezésüket, hogy minél szellősebb legyen a szállásuk. Fokozottabb higiéniára, maszkok, kesztyűk használatára kérik őket. A fertőtlenítést, az épület tisztítását naponta elvégzik.

A szálló lakóinak egy része megérti, hogy nagy a baj, és védekezni kell. A nappali melegedőben be van kapcsolva a televízió, így naprakészek a járvánnyal kapcsolatos információk terén. Ugyanakkor vannak, akik ezt nem veszik komolyan, az utcáról felszedett csikkeket is elszívják, ami hatalmas veszélyforrás.

Pakson hatan keresik fel rendszeresen a helyi melegedőt, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Pár évvel ezelőtt itt is volt éjjeli menedék, ami azonban megszűnt. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak. A jelenlegi helyzetben több figyelmet kapnak a fedél nélküli emberek, rendszeresen mérik a lázukat az ott tartózkodóknak, és folyamatosan fertőtlenítenek, illetve más településről nem fogadnak be senkit.

Dombóváron három évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. Így van ez most járvány idején is, csak szigorúbbak a szabályok. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás elmondta, aki bejön hozzájuk, az fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni. Naponta öt és tíz közötti a betérők száma. Mindenkinél lázat mérnek, az asztalokat, az ebédlőt naponta többször is fertőtlenítik.