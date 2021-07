Mert a nemzetnek nincsenek határai

Három évvel ezelőtt köttetett testvérmegyei kapcsolat Tolna és az erdélyi Hargita között. Az együttműködés jegyében a múlt héten vendégek érkeztek Székelyföldről, Csíkszeredából. Becze Istvánt, Hargita Megye Tanácsa RMDSZ-frakciójának vezetőjét, egyben a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét kértük interjúra.

– Miként értékeli ezt az együttműködést?

– Hargita megyének ez a legfrissebb, ugyanakkor a legélénkebb testvérmegyei kapcsolata – kezdte Becze István. – Olyan gazdag tartalommal tudtuk, tudjuk megtölteni, amely mind a két megyében élőknek kedvező. Kiemelném a helyi termékeket feldolgozó Székely Termék Mozgalmat. Tapasztalatokat cserélünk az itteni gazdálkodókkal, tanulunk egymástól, s ami szintén fontos, közösen tudunk pályázni. Már vannak sikeres pályázataink, amelyeket most valósítunk meg.

– Szerepe van ebben a régi ismeretségeknek is.

– Igen, hajdan a bukovinai székelyek Csík környékéről indultak, ma közülük sokan itt élnek Bonyhádon és környékén. Ők is gyakran járnak hozzánk, és mi is szívesen jövünk ide, mert bár az országnak vannak, a nemzetnek nincsenek határai. Együttműködünk a Kárpát-medencei gazdasági tér kialakításában, hiszen nagyon sok olyan jó termék van itt, amit mi is szívesen fogyasztunk, s nálunk is vannak olyan termékek, amelyeket itt szívesen fogadnak. Fontos, hogy ezt a kapcsolatot jól kiépítsük, hogy a kamionok se Magyarországra, se Romániába ne üresen jöjjenek-menjenek. Ezzel nemcsak a kulturális életben, közös történelmünk okán vagyunk összekötve, hanem élők, éltetők a gazdasági szálak is. Így nem csak múltunk közös, az lesz jövőnk is.

– Szekszárdot emlegetik úgy is, mint a bor városa. Hargitán is vannak ilyen helyi specialitások?

– Persze. Két hete zárult nálunk az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny, amelyen nagyszerű eredményeket értünk el, aztán ott van a Csíki Sör. Ezek már késztermékek. Ezt azért mondom, mert az a törekvésünk, hogy ezekkel menjünk a piacra, és ne a feldolgozatlan alapanyagot adjuk el.

– A gazdasági együttműködést tartja a legfontosabbnak?

– A többi testvérmegyei kapcsolatunkat inkább a kulturális együttműködés jellemzi, itt viszont továbbléptünk, hogy az élet minden területén közelebb kerüljünk egymáshoz. Most például ennek kapcsán sok lehetőségünk adódik közös európai uniós pályázatok megvalósítására, és nagyon jó a kapcsolatunk az itteni Agrárkamarával is. Nem beszélve arról, hogy a kedvezményes honosítás eredményeként Hargita megyében van a legtöbb magyar állampolgár a határon túl, Hargita akár a huszadik megyéje is lehetne Magyarországnak. Nálunk egymillió hektár föld már magyar emberek kezében van, ez is óriási erőforrás az ország számára.

– És a csodálatos vidék, a hegyek. A kapcsolat része az idegenforgalom is?

– Természetesen. Mi is gyakran jövünk ide, és hívjuk az itt élőket Székelyföldre. A Csíksomlyói Búcsú a lélek megújulásának helye, ideje, akkor szép számmal jönnek hozzánk, de szándékunk, hogy egész évben legyenek vendégeink. Turizmusunk főleg arra épül, hogy a magyarországi embereknek tudjanak élményeket adni. Örülünk a Határtalanul programnak, amikor a diákokat elhozzák, szeretnénk, ha mindenki eljönne hozzánk, megnézni, hogyan élünk, s ott vannak a történelmi helyek, Nyergestető, Madéfalva és a többi, amelyet minden magyar embernek meg kell látogatni. Várunk mindenkit szeretettel!

