Meséltek, táncoltak, főztek, élményt gyűjtöttek

Valódi élményt kínált a résztvevőknek az a tábor, melyet az Iphygénia kúriában szerveztek az idén Meseparázs címmel.

Tusa Zsuzsa táborvezető elmondta, tizenhárom különböző korú gyermek jelentkezett az ötnapos, bentlakásos táborra. A legkisebb 4,5 éves a legnagyobb 12 éves. A három legkisebb csemetével az egyik szülő is eljött, hiszen a kicsiknek ez volt az első táboruk, és eddig még nem voltak távol a családtól. Persze a szülők egyébként is bármikor meglátogathatták a gyerkőcöket, mondta a táborvezető. Hozzátette, azért választották ezt a helyszínt, mert a kúria népi jellege passzolt a programhoz, ugyanakkor minden kényelemmel, technikai felszereltséggel rendelkezik.

Az ifjak az elmúlt napokban megismerkedtek a fazekas mesterséggel, a korongozással, de közösen készítettek háromféle lekvárt, kétféle szörpöt is, melyből mindenki vihet haza is. Tegnap pedig Kovács János mesterszakács segítségével készítettek ebédet. Ezt megelőzően elbeszélgettek a népi ételekről, az azokhoz kapcsolódó szokásokról. Megtanulták a csuhé készítést és a kecskesajt készítést is.

Fajd Flóra néptáncoktató pedagógus irányításával pedig feldolgoztak egy mesét is, a Csillagszemű juhászt. Az ismert történetben a juhászt rendszerint a furulyája húzta ki a bajból. Nemcsak ismert meséket dolgoztak fel, hanem maguk is kipróbálták a meseszövést. Hétfőn elkezdtek egy mesét, majd mindenki hozzátette a maga gondolatait, és végül kedd estére összeállt a történet.

Holnap a sárpilisi Kolbert Margó a gyöngyfűzést tanítja meg, este pedig tábortűzzel, népzenével, tánccal búcsúznak az idei Meseparázstól a táborlakók.