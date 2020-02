Mesét kapott minden csoport az óvodában

Mesevár mese címmel jelent meg Horváth Margit első mesekönyve, amelyet nemrégiben mutattak be Pakson a Kincskereső Gyermekkönyvtárban. A találkozón a szerző meséket olvasott fel az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek. Jelen volt a kötet illusztrátora, Csincsi Éva is, valamint Bosnyák Zoltánné, a Paksi Benedek Elek Óvoda vezetője, a könyv megjelenésének apropóját ugyanis a Mesevár tagóvoda fennállásának negyvenedik évfordulója adta.

Horváth Margit az óvoda titkáraként dolgozik. Elmondta, hogy a könyvben szereplő első történetet az egyik évzáróra írta, aztán szépen sorban mind a hat csoportnak lett saját meséje. Ezek mellett egy farsangi történet is olvasható a könyvben, amelyet Bosnyák Zoltánné javaslatára adtak ki. A mesék mindegyike humoros, tanulságos, a természetről, az állat- és a növényvilágról tanulhatnak általa a gyerekek. Mindezt a részletgazdag rajzok teszik teljessé. – Nem csak nekem, az illusztrátornak is ez az első kötete – mondta Horváth Margit, hozzátéve, hogy a könyvet hamarosan Csincsi Éva lakóhelyén, Velencén is bemutatják.

A megjelenést a Mesevár óvoda Mesevár Alapítványa, az önkormányzat humánpolitikai bizottsága, valamint a paksi atomerőmű támogatta. A könyv 1500 példányban jelent meg, kaptak belőle a város óvodái, valamint több könyvesbolt-hálózat üzletében elérhető, és e-könyv is készül majd belőle. Horváth Margit számára nem új terep az írás, hiszen évekig dolgozott Pakson a média több területén. Már vannak a tarsolyában újabb megírt történetek, amelyek idősebb gyerekeknek szólnak, de akár felnőttek számára is érdekesek lehetnek.

Borítókép: Horváth Margit a könyvéről beszél