Mesterek és tanítványok együtt adtak műsort

Tehetségnapnak adott otthont a Szekszárdi Garay János Általános Iskola nemrég kialakított, új helyisége. A közel száz négyzetméteres művészeti termet tanárok és tanítványaik avatták fel, élményt jelentő, közös fellépéseikkel.

– A Szekszárdi Tankerületi Központ több uniós pályázatának hozadékai gyarapítanak bennünket ettől a tanévtől – mondta Pekari Bernadett intézményvezető. – A szakmai fejlesztések, módszertani kultúra gazdagodása mellett létesítményünk is jelentős változáson ment át. Több terünk újult meg a földszinten és a művészeti tagozaton. Ezeket a helyszíneket a munkák befejeztével birtokba is vesszük. Ez történt a két osztályterem egybenyitásával kialakított sportpadlózattal, új tükrökkel, színházi függönyökkel ellátott művészeti terem esetében is.

– A Mester és tanítványai program telt házzal valósult meg – folytatta Keserű Krisztina pedagógus, a nagy sikerű rendezvény szervezője. – Egybehangzó vélemények szerint magas színvonalú, színes műsorkavalkáddal örvendeztettük meg a közönséget. Pedagógusaink, zenetanáraink tanítványaikkal együtt táncoltak, mondtak verset, mesét, énekeltek, zenéltek, avagy figyelték a közönséggel együtt a küzdősport-bemutatót.

A sikeres kezdeményezés a jövő tanévben bizonyosan folytatódik.