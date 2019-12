Mesterségek és munkák, ahogy a diákok látják

Tizenegyedik éve, hogy a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskolában megrendezik – a német nemzetiségi oktatásnak köszönhetően – a többhetes nemzetiségi projektet. Így történt ez idén is, mondta Zeyerné Hermann Henriett tanárnő. Az idei rendezvényük címe Mesterségek és munkák volt. Az ötödikes b. és c. osztályok tanulói, összesen harmincheten, vettek részt a projektben, melynek a zárórendezvénye volt a múlt hét végén. A gyerekek német és magyar nyelven mutatták be azt a négy mesterséget, amelyről a három hét alatt tanultak.

Zeyerné Hermann Henriett elmondta azt is, hogy Káldi Apaceller Veronikával és Wittendorfer Ildikó pedagógusokkal közösen írtak egy mesét, mely a négy mesterségre – kékfestő, fazekas, mézeskalácsos, harisnyakötő – alapozva mutatta be a szakmák szépségeit, jellemzőit, szakkifejezéseit. Ezt a mesét adták elő a gyerekek az általános iskola aulájában. Az előadás után pedig kezdődött a karácsonyi vásár, ahol a szülők és a gyerekek közösen készített tárgyaikat árulták. A befolyt összeget minden osztály közösségi célra használja fel.