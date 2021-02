Mesterségük címere is a maszk

A kézműves kismesterek is készítenek egyedi szájmaszkokat, elsősorban maguknak és családtagjaiknak. A forgalom, a vásárlókedv, a járványügyi korlátozások miatt csekély.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Megnézem a maszkodat, s megmondom, ki vagy! Így lehetne korszerűsíteni az egykori szállóigét. – Mondd meg ki csodál, s megmondom ki vagy! Hisz a maszkviselet lassan egy év elteltével kezd kényszerű kellemetlenségből divattá válni.

Szívecskés, halálfejes, mosolygós, provokáló, perverz, gyöngyökkel kivarrott, különböző emblémás, feliratos változatokat látni az utcákon. Természetesen a kézművesek sem akarnak lemaradni. Nagy blama lenne, ha a patikában vásárolható egyenmaszkban járna egy önálló alkotásra képes, kreatív kismester.

A bogyiszlói Rácz Ferenc már a tekintetben is érdekes személyiség, hogy férfi létére hímző. Kenyérkereső mestersége központifűtés-szerelő, de esténként, kikapcsolódásképpen, hímzőszálat fűz a tűbe, és öltöget. A kalocsai, a sárközi és a bogyiszlói mintakincset is ismeri, de szokott hímezni pólókra is, például focicsapatok, zenei együttesek emblémáit. Maszkból is készített mindenfélét, a bo­gyiszlói mintástól a Star Wars-osig.

Horváth Tibor tolnai kékfestő természetesen kékfestős maszkban jár bevásárolni és ügyet intézni. A családi vállalkozás nagy múltú. Az 1810-ben alapított műhely, a hozzá kapcsolódó, korabeli berendezésű kisbolttal együtt látogatható turistacélpont. Ám most, a pandémia miatt, alaposan visszaesett a forgalom.

És ezen nem változtat az sem, hogy az UNESCO felvette a kékfestést az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A tolnai műhely is megkapta az erről szóló tanúsítványt, ám ez az értékesítési gondokon nem segít. Folyamatosan dolgoznak, s csak halmozódnak a készletek. Szájmaszkból is sokkal több van, mint amennyire kereslet mutatkozik.

Bőrből is lehet maszkot készíteni. Nemcsak a kalandfilmekben, nemcsak a krimikben, nemcsak a felnőttfilmekben tűnnek fel ilyen alkalmatosságok, hanem most már az utcán is. A szekszárdi szíjgyártó Nepp Dénes és lánya, Nepp Tímea gyártotta le a prototípust, s aztán igény szerint még néhányat. Feketét, fehéret, párducmintásat. A bőrön belül cserélhető textilbetét található, emiatt igen hosszú ideig használható a maszk. Persze remélik, hogy a járvány nem tart már hosszú ideig.

A védekezés fontos eszköze Magyarországon a koronavírus-járvány második hulláma november óta tart. A védekezés fontos eszköze a száj­maszk. Ennek használata az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező, míg a közterületi szabályokról helyben dönthetnek a településvezetők. Ahol nagyobb a népsűrűség, ott legalább a központi utcákon, tereken elrendelték a maszkviselést. Konkrét előírás arra vonatkozóan nincs, hogy milyen típusú maszkot kell használniuk a polgároknak.

Borítóképünkön: Horváth Tibor tolnai kékfestő, kékfestős maszkban