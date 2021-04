Mészöly Miklós esőben fogadta a lelkiismeretes kézbesítőt

Mától már nem adhatunk fel táviratot, hiába szeretnénk. Ez a szolgáltatás megszűnt. A történelmi Magyarországon százhetvennégy éve indult – akkor hódító – útjára, megyénkben némi késéssel történt ugyanez.

Nem maradt fenn adat arról, hogy néhai Szabó Imre, a szekszárdi posta segédellenőre hány táviratot vett fel 1927-ig, haláláig tartó hivatali ideje alatt. Még az is lehet, hogy nem ez lévén elsődleges munkaköre, egyet sem. De így is lelkiismeretesen dolgozott, ezért szerepelhetett külön szócikkel A Magyar Posta monográfiája című, 1939-ben megjelent kötetben.

Azt viszont tudjuk, hogy unokája, Bakó Jenő, lapunk nyugalmazott fotóriportere a napokban felfigyelt egy hírre, amit továbbított számunkra. Nem táviratilag, hanem email által. A hír úgy szól, hogy „A Magyar Posta Zrt. április 30-án, 174 év után kivezeti portfóliójából a belföldi távirat szolgáltatást.” Teszi ezt azért, folytatódik a közlemény, mert „a távirat iránti igény az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent. Míg 30 évvel ezelőtt évente mintegy 8 millió táviratot küldtek egymásnak üzleti ügyfelek és magánszemélyek, az utóbbi években már csak az évi tízezres nagyságrend volt jellemző. 2020-ban 23 ezer volt a feladott táviratok száma.”

A visszaesés, logikusan, ugyanígy jelentkezett helyi szinteken is. Álló Tibor, a Szekszárdi 1. Számú Postahivatal kézbesítője harmincnyolcadik éve dolgozik munkahelyén.

– A vállalaton belül hosszú ideig önálló távirati kézbesítő csoport is működött, saját osztályvezetővel – érzékeltette azt a fontosságot, ami a táviratok egykori, jelentős mennyiségéből származott. – Emlékezetem szerint ez a csoport nálunk a kilencvenes évek vége felé szűnt meg. Maga a távirat még egy ideig létezett, például a kórházak alkalmazták halálesetkor ezt a gyorsnak számító értesítési formát. Hétvégente pedig több kolléga alkotta csapat vitte esküvőkre a dísztáviratokat. Mostanában erre már nincs szükség. Hiszen saját, napi kézbesítői gyakorlatom alapján is azt mondhatom, hogy a távirat, mint olyan, gyakorlatilag megszűnt. Helyét az elsőbbségi levél vette át.

A kézbesítők szekszárdi korelnöke, a nyolcvankét éves Finta István helytörténeti, irodalomtörténeti szempontból is érdekes adalékot osztott meg lapunkkal.

– Jómagam levelet, pénzt és újságot is kézbesítettem, 1957-től kezdve több mint negyven éven át – emlékezett vissza a nyugdíjas postai alkalmazott. – Táviratot mint helyettesítő vittem egyszer szükségből, valamikor a hatvanas években a megyeszékhelyen külterületre, a Porkoláb völgy megjelölt tanyájába. Az egyik szurdikban eltévedtem, ráadásul az eső is esett, így némi keresgélés után és csapzottan érkeztem a helyszínre. A tanyánál egy férfi fogadott, rám nézett és szelíden megjegyezte: ennyire azért nem lett volna fontos a kézbesítés. A férfi Mészöly Miklós író volt.

Az első magyarországi távíróállomást – olvasható a Budapest című folyóirat 2010. évi 5. számában – Pozsonyban, azaz „a mai szlovák fővárosban 1847. december 26-án helyezték üzembe. A vonalon állami és vasútüzleti közleményeket továbbítottak. A távíróállomáson három osztrák távírász dolgozott, a főnök pedig, cs. k. főtávírász rangban, a Kismartonban született magyar postatiszt, Pawlowsky János volt, aki később szerepet vállalt a magyar hálózat kiépítésében is.” Ekkoriban – ezt már a Nemzeti Ujság 1937. évi szeptember 26-i lapszáma adta tudtul – „mindössze 17 kilométert tett ki a magyar távíróvonal. 1867-ben 17.000 kilométert. 1887-ben pedig, amikor az addig különálló távírdát a postával egyesítettek, közel 47.000 kilométerre emelkedett a felhasznált huzaltávolság.” A cikk írója azt is megjegyezte, hogy később „veszedelmes versenytársként jelentkezett a távíró mellé a telefon.”

Azt természetesen nem láthatta előre a szerző, hogy idővel, a huszonegyedik század elején egy még „veszedelmesebb”, forradalmi tudományos-technikai újdonság, az internet és vele együtt az email ver végzetes szöget abba a koporsóba, melybe a távirat került.

– Az utolsó táviratokat hazánkban csütörtökön, azaz tegnap, a posták zárásáig, például egy városban, így Szekszárdon is, este hat óráig lehetett feladni – közölte lapunkkal Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője. – Ne feledjük el, hogy távirat szerepe az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen csökkent az email és a különböző csevegő szolgáltatások miatt. Még ha létezett is, egyre kevésbé bizonyult „láthatónak”, sok fiatal vélhetően már nem is ismeri ezt az értesítési formát. Az idő túlhaladt rajta, még akkor is, ha éppen pályafutása utolsó állomásán érzékelünk egyfajta nosztalgiát iránta. Ezzel együtt is most, zárás után valóban kijelenthetjük: egy korszak, százhetvennégy év elteltével, lezárult.

A megyében másfélszáz éve már működött ez a szolgáltatás Azt – legalábbis jelenleg – nem tudjuk, hogy megyénkben ki, mikor és hol adta fel az első táviratot. Viszont a rendelkezésünkre álló források egyike, a Tolnamegyei Közlöny már 1875. január 27-én beszámolt egy olyan esetről, egy csendőrségi túlkapásról, melyben szerepet kapott a távirat. „Pózner József kir. járásbíró távirati úton kereste meg a szegzárdi kir. járásbíróságot, hogy Hercher Jakab kihallgatását, miután Szegzárdtól AIsó-Nánáig kövezett út van, s így hozzáférhető, a helyszínen eszközölje.” A Tolnamegyei Közlöny 1898. május 8-i lapszáma pedig ezt az elménckedést kapcsolta a távirathoz. „Egy marhakereskedő a napokban Szegedről egyik üzlettársától a következő táviratot kapta: »Holnap minden disznó a pályaudvaron lesz, önt is elvárom; én nem mehetek, csak holnap, mert a személyvonat ökröket nem szállít. Marha ára emelkedett, lássa el magát, ha ökörre van szüksége, gondoljon rám.«”

Borítóképen: Álló Tibor, aki megtapasztalta a táviratok egyre csökkenő számát