Mezőőrök óvják a fát, a terményt, a tanyát

Ezen a télen eddig nem nehezítette a hó a külterületen, szőlőhegyen, tanyákon élők közlekedését, életét, és a mezőőrök dolgát sem. Utóbbiak naponta járják a környéket, őrzik a mezőgazdasági területeket, figyelik a földutak, szurdokok, völgyek állapotát, ha vadkárt, lopást vagy bármilyen más jellegű problémát észlelnek, a tulajdonosnak, az önkormányzatnak vagy a rendőrségnek jelzik azt.

A megyében az önkormányzatok többsége – takarékossági okokból – nem foglalkoztat mezőőrt, pedig a puszta jelenlétük is visszatartó erejű. Elsősorban a tolvajok és az illegális szemétlerakás ad nekik munkát. A felszereltségükhöz tartozik a sörétes puska is, de ezt csak a kártevők riasztására, illetve önvédelemre lehet használni.

Nincs két egyforma nap a mezőőrök életében. Varga Pál a decsi szőlőhegyen, míg a társa a laposabb területen látja el a feladatát, összesen hétezer hektáron. Az idei téli időszak eddig nyugodtan telt, még tanyabetörés sem volt, pedig három éve több mint húsz épületet törtek fel és fosztottak ki a rablók. Úgy látszik, van foganatja annak, hogy folyamatosan járőröznek, hol egyedül, hol a körzeti megbízottal. Az elmúlt két évben sokan költöztek ki Szekszárdról a szőlőhegyre, legalább harminc családdal tartják a kapcsolatot.

Az új lakókat is felkeresik, bemutatkoznak egymásnak és megbeszélik, ha bármi szokatlant látnak – például idegen autót – akkor jelezzék ezt feléjük. Az új lakók többsége fiatal, akik a régi tanyákat viszonylag olcsón megvásárolták és azt korszerűsítették, kandallót, kemencét építettek hozzá.

A nyugdíjasokat is ismerik, akik ugyan nem a decsi szőlőhegyen élnek, de naponta megfordulnak itt a tanyájuknál. Olyanra is volt példa, hogy valamelyikük bent felejtette a kulcsot a zárban. Természetesen megpróbálták egyből értesíteni őket, és addig is a kulcsot biztonságos helyen tárolták.

Szekszárdon három mezőőr dolgozik. Előre meghatározott területi beosztás szerint látják el a feladataikat. Az adott területet hol reggel, hol napközben, hol pedig este látogatják, azért, hogy ne legyen kiszámítható a jelenlétük a nemkívánatos személyek számára. A feladataikat az egyes évszakok sajátosságai is módosítják. Télen elsősorban a fatolvajok, nyáron pedig leginkább a terményeket dézsmálók adnak munkát nekik.

Pakson négy mezőőr felügyeli a 12 ezer hektáros területet, mondta Spiesz József, a mezőőrök vezetője. Három motorkerékpárjuk és egy terepjárójuk van.

Mozgalmas volt az elmúlt pár hónap, mondta Spiesz József, két alkalommal falopáson értek tolvajokat, melyből rendőrségi feljelentés is lett. Mindkét eset éjszaka történt, holdvilág idején. Az egyik helyszínen ötvenkét darab 150 centis akácfát rakodtak fel éppen a teherautójukra, amit ők maguk vágtak ki. A másik esetben a már kitermelt faanyagot dézsmálták volna meg a tolvajok. Alaposan meglepődtek, amikor, a rendőrökkel együtt, megjelentek a mezőőrök. Spiesz József elmondta, a természetvédelmi területen is járőröznek. A falopások mellett az illegális szemétlerakások jelentenek még gondot, illetve a szerencsére egyre ritkuló hétvégi házak feltörése. Munkájukat a lovas polgárőrök is segítik.