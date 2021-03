Mi wellnessezni mennénk, ide borozni jönnének a turisták

A szigorítások enyhítése után várhatóan a belföldi utak lesznek a legnépszerűbbek a magyar utazók körében. A hazai turizmus legkedveltebb célpontjai közé tartoznak a wellness-hotelek és a borvidékek.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ legutóbbi adatai alapján, ahogy közeledik a húsvét időszaka, úgy emelkedik a leadott foglalások száma is. Még januárban százezer új vendégéjszakát rögzítettek áprilisra. Februárban a foglalások napi átlagos száma harminchárom százalékos növekedést mutat. Az idei év áprilisára már ötszáztizennyolcezer vendégéjszakányi foglalás szerepel, ennek harmincnégy százaléka a tavaszi szünetre érkezett.

Kristóf Istvánné, egy szekszárdi utazási iroda tulajdonos-vezetője lapunknak elmondta: a szálláshelyek felkészültek arra, hogy bármikor kinyissanak. Az utazni vágyók ki vannak éhezve a feltöltődésre, és várhatóan elsősorban a belföldi célpontok lesznek a legnépszerűbbek.

– Mielőtt az újabb szigorítás jött, az emberek már elkezdtek érdeklődni a belföldi, külföldi utak iránt. Úgy látjuk, nehezen viselik a bezártságot, ugyanakkor a járványügyi helyzet miatt sokaknak kevesebb lett a fizetése, így nem biztos, hogy azt utazásra fogják költeni. Hosszú ideje tart a pandémia, mindenki alig várja, hogy már vége legyen – mondta, és hozzátette: az utazóközönséget továbbra is leginkább a wellness- lehetőségek vonzzák belföldön, emellett a borturizmus és a kirándulások is igen kedveltek.

– A Tolna megyeiek jellemzően Észak-Magyarországot, illetve Sopront és környékét, Zala megyét látogatják előszeretettel, ahol nagyon sok látnivaló van, lehet fürdeni, kirándulni. Azaz inkább a messzebb lévő területeket választják többnapos pihenésre.

Hozzánk pedig leginkább a borkóstolásért érkeznek. A turisták szeretik Szekszárdot és környékét, de Dombóvárt, Gunarast, Simontornyát és Tamásit is – mondta. Arról is szót ejtett, hogy az utazási irodák remélik, húsvétra már engednek a szigorításokból. Most úgy tűnik, májustól talán már a turizmus is visszaállhat a régi kerékvágásba.

Vírus-kézikönyv A Nemzeti Turisztikai Adatszolgálató Központ beszámolója szerint a tavalyi trendeket figyelembe véve jól látható, hogy felértékelődött a belföldi turizmus. A vendégek biztonságosabbnak érzik a hazai úti célokat. A szálláshelyek, a vendéglátóhelyek, a fürdők és a turisztikai attrakciók készen állnak a járványügyi előírásoknak megfelelő nyitásra, a vendégek biztonságos fogadására. Ebben a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-19 kézikönyve is a támogatja a szolgáltatókat. Bíznak abban, hogy a turizmus biztonságos keretek között hamarosan újraindul, ám a nyitás továbbra is az átoltottság függvénye. Arra is kitértek: az utazási kedv élénkítéséhez nagyban hozzájárul a SZÉP-kártya, amelyre tavaly közel húsz százalékkal többet utaltak a munkaadók.

Borítóképünk: Szekszárd előkelő helyen szerepel a borturisták bakancslistáján