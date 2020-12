Mikulások motoroztak Simontornyán

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Motoros Mikulás-felvonulás veretett végig Simontornyán Miklós napján, december 6-án. A simontornyai vár előtt körülbelül tizenöt, piros-fehér ünnepi viseletbe öltözött, esetenként fehér szakállas járművezető gyűlt össze.

Mopeddel és robogóval is lehetett csatlakozni az időtöltéshez. A felvonulás útvonaláról tájékoztató térképet a részt venni szándékozó motorosok és a rájuk kíváncsi gyalogosok részére is készítettek. A délután három órakor megindult menet egy helyi étteremnél fejezte be vonulását.

– Szerintem ebből is lehetne hagyományt teremteni – kommentálta az eseményt egy simontornyai polgár. Úgy véli: érdemes volt látni a sok kisgyermek arcát és a sok integetést. Azt is megjegyezte: szinte mindenhol előreengedték a guruló Mikulás-csapatot, ezért köszönet illeti az úton közlekedő autósokat és kamionosokat is. – Jövőre is csatlakozom – jelentette ki a menet egyik részvevője. – A gyerekeknek öröm, nekünk emlék – szögezte le egy simontornyai asszony.

A videók Dolovai Béla felvételei.