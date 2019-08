Milliókat költenek az iskolák szépítésére, felújítására

A megye több szakiskolájában, középiskolájában javában folyik a felújítás, vizes­blokkokat cserélnek, festik a mellékhelyiségeket, öltözőket, nyílászárókat cserélnek. A termekben a munkások vették át a diákok helyét, az idő sürget, mire elkezdődik a tanítás, ígérik mindenhol végeznek a vállalt feladatokkal.

Egyetlen szakképzési centrum működik a megyében, amely 2015-ben tíz tagintézménnyel alakult és hat várost érint. A hozzájuk tartozó intézményekben folyó munkákról, felújításokról tájékoztatta lapunkat Gödrei Zoltán kommunikációs előadó.

– Szekszárdon, az Ady tag­intézményünkben hamarosan megkezdődnek a „B” épületszárny több mint 110 millió forint értékű mélycölöpözési munkálatai. Befejeződtek a „T” épületrészen tervezett külső felújítási munkálatok, valamint az intézmény lánykollégiumában folyamatban van négy vizesblokk felújítása – ezek összértéke megközelíti a hárommillió forintot. A fent felsoroltak mellett az Ady tagintézményünkben idén még tervezzük a kézilabda- és futópálya huszonnyolcmillió forint értékű felújítását is – mondta Gödrei Zoltán.

A Szekszárdi Szakképzési Centrum (SZSZC) minden tagiskolájában sor kifestették a mosdókat, mellékhelyiségeket, öltözőket, valamint több millió forint értékben a tűz-, érintés- és villámvédelmi rendszerek javítását, korszerűsítését is elvégezték.

Az SZSZC-hez tartozó vendéglátó tagiskola Hunyadi utcai épületrészével kapcsolatban a centrum támogatási szerződést kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, így még egy jelentős lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy megkezdődhessen az épület felújítása.

A paksi I. István tagintézményben négymillió, míg a tamási Vályi tagiskolában közel három és félmillió forint értékben újították fel a vizes­blokkokat. A dombóvári Apáczai tagintézményben ezek a munkálatok nyolcmillió forintos költséget tettek ki. Mindemellett az Apáczai iskolában több tanterem padlóburkolatát is kicserélték, valamint kerítés és egyéb, az épületek külső felújításával kapcsolatos munkálatokat is elvégeztek közel hatmillió forint össz­értékben. Az említett tag­iskolában emellett tervezik a tetőszerkezet megújítását is.

Közel hatmillió forint értékben a dombóvári Esterházy tag­intézményben is renoválták a vizesblokkokat, emellett homlokzatjavítási munkálatok is lezajlottak, szintén hatmilliós összegben. Az intézményben tervezik az iskola délkeleti épületszárnyának ablakcseréjét, amely várhatóan tízmillió forintos költséggel jár.

Megújult az iskola sportcsarnokának játéktere is, közel kétmillió forint értékben. Emellett több mint hárommillió forintért vásárol a centrumhoz tartozó hat tagiskolába (Esterházy-Dombóvár, Magyar László-Dunaföldvár, Ady-Szekszárd, Perczel-Bonyhád, Vályi-Tamási, I. István-Paks) különböző sporteszközöket.

A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó tíz tag­intézmény szakmailag önállóan működik, a költségvetésük a centrumhoz tartozik úgy, hogy önálló gazdálkodási kerettel rendelkeznek, amit egy-egy gazdálkodási évre határoznak meg. A működési rendszer egységes, és azonos elvek alapján folyik az oktatás is, miközben a saját arculatát az adott iskola megtartotta.