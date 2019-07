Mind az öt nyertes régi előfizetője a Tolnai Népújságnak

Sikeres volt Tolna megyében is az Utazzon velünk SMS-játék. Két hét alatt sok megfejtés érkezett, ebből 1654 volt érvényes. Közülük sorsolták ki azt az öt szerencsés nyertest, akik a nyereményeiket átvehették tegnap a szerkesztőségünkben.

Július 1-től öt napon keresztül játszottak velünk olvasóink az Utazzon velünk SMS-játékkal. A lényeg az volt, hogy július 1. és 5. között minden nap megjelentettünk lapunkban egy kódot, amelyet SMS-ben be kellett küldeni az adott nap végéig. A játékban – a Tolnai Népújsággal együtt – tizennégy megyei napilap vett részt. Minden megyében rendkívül nagy volt az érdeklődés, országos szinten összesen 34.736 sms érkezett.

Talán ez annak is köszönhető volt, hogy a nyeremények nagyon vonzóak voltak: megyénként egy-egy négyrészes kempingszettet, wellnesshétvégét, egy férfi és egy női kerékpárt együtt, egy nagy családi kempingsátort, illetve egy kétszemélyes, hat napos belföldi nyaralást sorsoltunk ki. A fődíj pedig egy egymillió forint értékű utazási utalvány volt.

Tolna megyében az első nyereményt az aparhanti Daradics Margit vehette át. Ő egy négyrészes kempingszett boldog tulajdonosa lett. Mint mondta, régóta előfizetője lapunknak, a vele közös háztartásban élő édesanyjával együtt. Daradics Margit elmondta azt is, hogy édesanyja volt az, aki felhívta a figyelmét a játékra, a napi kódot rendre beküldték, és nagy meglepetésükre nyertek is. Örült a kempingszettnek, hiszen párjával nagy természetjárók és gyakran szoktak horgászni is.

A wellnesshétvégét két személy részére két éjszakára a Bonvino Wine&Spa Hotelben, Badacsonytomajban a madocsai Varga Mihályné nyerte meg. Mint mondta, a férjével utaznak majd. A két kerékpárt a kismányoki Simon László nyerte meg. Egyelőre kérdéses, ki használja majd, de nagyon örültek a nyereménynek. A hatszemélyes, könnyen felállítható családi kempingsátort pedig a faddi Árkosi Attila nyerte meg. Mint mondta, nagyon jól jött, még a nyáron kipróbálják, szeretnek ugyanis sátorozni. Ők hárman is régi előfizetői lapunknak.

A szekszárdi dr. Wagner Gyula igazán szerencsésnek mondhatja magát, ő nyerte a 6 éjszakára, két személy részére szóló nyaralást a négycsillagos sikondai Ambient Hotel & AromaSPA-ban, félpanziós ellátással, bőséges büféreggelivel, büfévacsorával. Emellett medencék, sókamra és szaunák állnak a rendelkezésükre. Olvasónk elmondta, mivel nagyon elfoglalt, az unokájának és családjának adja át a nyereményt. A főnyereményt, az egymillió forintos utazási utalványt egy Komárom-Esztergom megyei olvasó nyerte el.