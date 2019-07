Mind több a horgász a megyében, ingyenes lett a horgászvizsga

Június 19-én lezárult a horgászregisztráció, ez alapján félmillió horgász van hazánkban, ebből Tolna megyében több mint tizenháromezer. Ingyenes az állami horgászvizsga, július 1-től pedig integrálódott a turista horgászjegyek kiváltása is.

Megyénkben is folyamatosan növekszik a horgászok és a Magyar Horgászkártyával rendelkezők száma, tájékoztatta lapunkat Szakács Szabolcs, a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) ügyvezető elnöke. Jelenleg 47 egyesülete van a horgász szövetségnek és több mint 13 ezer tagja, évről évre egyre több fiatallal. Tolna megyében a természetes vizek közel száz százaléka, a völgyzáró gátas horgászvizeknek is háromnegyed része horgászkezelésben van. Nagyjából 2300-2400 hektárnyi vízterület tartozik a horgászszervezetekhez. Ekkora területen elférnek a Tolna megyei sporthorgászok és a megyén kívülről jövő vendéghorgászok is. A Kapos egész Tolna megyei szakaszát az egyesületek fedték le: a tolnanémedi, a pincehelyi, a belecskai, és a leghosszabb szakaszt a Dombóvári Városi Horgászegyesület. Ez összesen közel száz kilométert jelent a Kaposon.

A megyén belüli természetes vizek egy része a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (TOHOSZ) kezelésébe került. Így például a Duna Géderlaktól Sükösdig terjedő 27 kilométeres szakasza, a Sió 58 kilométeres és a Sárvíz 37 kilométeres szakasza. A Sió­nak az északi megyehatár közelében lévő szakasza a pálfai, a simontornyai, a tolnanémedi és az ozorai horgászegyesületek kezelésében van.

Június 19-én megtörtént az ötszázezredik érvényes horgászregisztráció. Mint ismeretes, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) idén január 1-jétől már jogszabályi felhatalmazás alapján, közfeladat-ellátása keretében irányítja és felügyeli a kötelező személyi regisztrációt, a Magyar Horgászkártya és az állami horgászjegyek kiadását, valamint a feladatellátást támogató komplex informatikai rendszer (HORINFO) működtetését.

Kedvezményeket nyújt a horgászkártya

A kormány döntése alapján ingyenessé vált az átalakított állami horgászvizsga-rendszer. Ennek horgászszövetségi indítása után július 1-jétől a HORINFO rendszer működése kibővült a horgászatot kipróbálni szándékozók turista állami horgászjegyének (eddig más rendszerben üzemeltetett) kiadásával is.

A digitális átállás folytatódik, így a következő lépésekben 2020-tól a horgászjegyek mellett fokozatosan lehetségessé válhat a tagdíjak és a területi jegyek széles spektrumának elektronikus vásárlása is. A MOHOSZ az új rendszer indításakor, tavaly szeptemberben egy igen jelentős nyereményjátékot indított azzal a céllal, hogy minél több horgászt ösztönözzön az előzetes horgász regisztrációra és a Magyar Horgászkártya igénylésére. Emellett az 5 éves érvényességi idejű horgászkártya már indulásától kezdve több kedvezményt is nyújt tulajdonosának.

A horgászkártyával rendelkező horgászok számára azonnal több változatban is elérhetővé vált a T-Systems speciális Horgász Díjcsomagja, mely kedvezményes díjszabású hang- és mobilinternet előfizetést tesz lehetővé. Idén január 1-jétől pedig minden horgászkártyával rendelkező horgász automatikusan horgász balesetbiztosítást is kap. Hogy ez a bajban mennyire segítség, azt az elmúlt hónapokban több sajnálatos horgászbaleset sikeres kárrendezése is bizonyította. A MOHOSZ jelenleg is tárgyal a kedvezmények bővítéséről, többek között a kedvezményes lakossági bankszámlavezetés lehetőségének irányában.

Regisztráció személyesen, telefonon, online

Egyre nagyobb társadalmi igény van a szabadidő természetben való, sok élményt és sportcélú lehetőséget, vagy akár a sikeres horgászat eredményeként egy finom vacsora alapanyagát is eredményező, egyre inkább jellemzően társas idő eltöltésére.

Az online regisztráció és igénylés, illetve a jegyvásárlás elvégezhető bármely típusú elektronikus eszközről. Fontos tudnivaló, hogy a turista állami jegy vásárlása már csak online módon lehetséges. Annak érdekében, hogy a horgászkártya kiváltása a számítógéppel, vagy okostelefonnal nem rendelkezők, vagy megfelelő informatikai ismerettel nem bíró horgászok számára is zökkenőmentes legyen, az adminisztráció személyesen (offline) is elvégezhető valamennyi, az állami horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő regisztrációs ponton.

A regisztráció és kapcsoltan a Magyar Horgászkártya igénylése, valamint a turista állami horgászjegy megvásárlása továbbra is az erre a célra kialakított online regisztrációs felületen, a mohosz.hu oldalon érhető el. A regisztráció telefonos ügyfélszolgálata a +36 59 32 44 32 telefonszámon érhető el.

A szerencsés horgász egy egyetemista

A horgász regisztráció és a Magyar Horgászkártya igénylésének folyamata nem várt sikert hozott, mert várakozáson felül növekedett a horgászlétszám, és a növekményt megkoronázva június 19-én már az ötszázezredik regisztráció zárult le sikeresen. A szerencsés, egyben kezdő horgász Besenyei Bálint, 22 éves egyetemista, aki online regisztrációja során nem is sejtette, hogy számára mivel jár az „enter” gomb lenyomása. Bálint egy országos éves területi jegyet kapott, majd pár nap múlva egy többszörös világbajnok versenyhorgász segítségével 150 ezer forint értékben összeállíthatta első horgászfelszerelését, melyet a horgászbolt további kedvezményekkel egészített ki.

Az őrzésről

Nem kis feladat a TOHOSZ 1700 hektárnyi területének az őrzése. A Nébih őrzéssel, ellenőrzéssel foglalkozó állami halőri szolgálata egyik regionális csomópontja Szekszárd. Már eddig is sor került közös járőrözésre, s ezt ezután is tervezik. A rendőrség vízi és szárazföldi egységei is folyamatosan végeznek ellenőrzést.