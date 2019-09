Minden beszámolót elfogadtak a képviselők

Gazdasági társaságok beszámolóit hallgatták meg az önkormányzati képviselők szerdán este, a testületi ülésen. A Bát-Kom 2004 Kft. és a Bátaszékért Marketing Nkft. üzleti tervének első éves beszámolóját elfogadták a képviselők, időarányosan, a terveknek megfelelően végezték a munkájukat. Beszámoló hangzott el a 2018/2019-es nevelési év végrehajtásáról és a következő nevelési év előkészületeiről is. Simon Csabáné, a mikrotérségi óvoda és bölcsőde vezetője elmondta, két bölcsődei csoport és kilenc óvodai csoport működik teljes létszámmal, a nevelői státuszok is mind be vannak töltve.

Ugyancsak megvitatták a képviselők az önkormányzat idei költségvetésének első féléves munkáját. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, stabil pénzügyi és gazdasági feltételekkel tudja átadni a leköszönő városvezetés az utódjának a stafétát. A polgármester elmondta, elfogadta a képviselő-testület a 2015 és 2019 közötti időszak gazdasági-cselekvési programjáról szóló beszámolót is.

Örömmel nyugtázták a képviselők, hogy az elmúlt öt évben 1,9 milliárd forint pályázati forrást sikerült felhasználni a település fejlesztésére, az itt lakók javára. Az önkormányzat vagyonát 2015 óta 2,4 milliárd forinttal sikerült növelni. A város életének több területén jelentős fejlődést tudtak elérni a pályázati források és az önerő felhasználásával. A polgármester hangsúlyozta, minden olyan tervet sikerült megvalósítaniuk, melyeket még a 2015-ös év elején megfogalmaztak.

Idén is csatlakozik a város önkormányzata a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat folytatásához, e célból 1,6 millió forint ösztöndíjat biztosít a hivatal a felsőoktatásban tanulók támogatására.