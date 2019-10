Minden évben ünnep az idősek világnapja

Megyére szóló nagy esemény minden évben a Tolna Megyei Nyugdíjas Érdekszövetség idősek világnapi ünnepsége. Az idei színes seregszemlét most szombaton tartották a szekszárdi Garay János Gimnáziumban.

Az ünnepek olyan napokat, eseményeket jelölnek, amelyeket megemlékezésre méltónak tart a társadalom, emellett állandóak, stabil fogódzót jelentenek a zavaros hétköznapokban. Ugyanezt jelentik az idősek a családban. Ezt Haffner Béla, a megyei nyugdíjas érdekszövetség elnökhelyettese mondta köszöntőjében. A szervezet vezetője, dr. Horváth Marcell igazoltan hiányzott a szövetség hagyományos idősek napi rendezvényéről, műtét után lábadozik.

Az elnökhelyettes kiemelte, ugyan az Idősek Világnapja az egyik legfiatalabb ünnepünk, jelentősége ugyanakkor sokat változott az eltelt években. Az idősek jelentik a kapcsot múlt és jelen között. Egyre több idős dolgozik, és támaszt jelentenek ebben az értékválság sújtotta világban. Arról is beszélt, hogy a pihenéssel töltött időskor egyre későbbre tolódik. Az öregség már nem csupán az emberi lét mulandóságát jelenti, hanem az aktivitást is.

A résztvevőket köszöntötte Tóthi János is, a szakszervezeti szövetség országos választmányának tagja, szekszárdi képviselője. Elmondta, hogy az idősek tenni akarását mutatja, hogy szakszervezetük 350 ezer tagjából 50 ezer a nyugdíjas szervezetet erősíti.

Az ünnepségen, szintén a tradícióknak megfelelően, megköszönték azok munkáját, akik sokat tettek a helyi szervezetek működéséért. Oklevelet kapott Ambrus Béláné Hőgyészről, Benedeczky Györgyné Dunaszentgyörgyről, Dombi Józsefné Szedresből, Fercsák Mihályné Tolnanémediből, Korsós János Őcsényből, Kölesdi Mihályné Medinról, Lépő Ignác Bogyiszlóról, Péczeli Jánosné Harcról, Sárosdi Istvánné Bölcskéről, Szabó Istvánné Zombáról, Tőkés Ödönné Alsónánáról, valamint a megyei szövetségből Sztárcsevity Ervinné, aki a rendezvény első felében moderátori feladatokat is ellátott.

Az érdekszövetség idősek napi rendezvénye mindig kulturális seregszemle is, amelyen a megye minden szegletéből érkezett nyugdíjasok egyéni vagy csoportos produkciókkal szórakoztatják a közönséget. Most pécsi fellépője is volt az eseménynek, Balázs Gyöngyi az ottani érdekszövetség baráti üdvözletét hozta Szekszárdra, és kedvenc verseit mondta el. A nézők egészen változatos műsorszámokat láthattak és hallhattak: elgondolkodtató verseket, kedvelt slágereket, népi- és műdalokat, társas- és örömtáncot, vidám jelenetet.