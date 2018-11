Minden évre jut egy óvodafelújítás, most a Zöldkert szépült meg

A gyerekek német nyelvű, táncos produkcióval köszönték meg a munkát csütörtökön.

Újabb óvodai beruházás fejeződött be a városban. Idén a mözsi településrészen a Zöldkert Óvoda felújítását végezték el, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásával. Az épület fűtési költségeit érdemben csökkentő beruházás során lecserélték az épület tetőzetét, kicserélték az összes homlokzati nyílászárót, rekonstruálták a helyi védettség alatt álló épület utcai homlokzatát. A munkát a sióagárdi HGT Invest Kft. végezte.

A beruházást csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között. A gyerekek német nyelvű táncos produkciója után Appelshoffer Ágnes polgármester köszönte meg minden, a projektben közreműködő szakember munkáját. Elmondta, hogy az óvodákban, így a mözsi Zöldkertben is kiváló pedagógiai munka folyik, a város vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy ehhez a tárgyi feltételek is biztosítva legyenek. Ahogyan azt is, hogy a város gyermekei minél komfortosabb körülmények között cseperedhessenek az oktatási-nevelési intézményekben. Ezért az önkormányzat – az uniós, több százmilliós nagyprojektek mellett – az úgymond hagyományos beruházásaival is igyekszik egyre modernebbé, élhetőbbé tenni az egész várost, a tolnai valamint a mözsi településrészen egyaránt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem kétséges, az utóbbi időszakban minden évre jut legalább egy óvodai fejlesztés Tolnán. Appelshoffer Ágnes hangsúlyozta, az intézmények felújítását a jövőben is szeretnék folytatni.

Nagy segítség a JETA-támogatás

A tolnai önkormányzat az elmúlt években is jelentős összegű támogatást nyert el a JETA-tól.

A mözsi Zöldkert Óvoda energetikai korszerűsítésére tizenötmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a város, a fejlesztéshez nem kellett önerő. Ezen felül a városközpontban történő, mintegy nyolcvanötmillió forintos járdafelújítási program idei folytatását negyvenmillióval támogatta a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány.

A korábbi korszerűsítések

2014-ben adták át a közel 130 milliós uniós pályázati támogatással felújított-kibővített Pitypang Óvodát. Négy lépcsőben, 2013-ban kezdődött, 2016-ban fejeződött be a Gesztenyéskert óvodának is helyet adó egykori ferences kolostor teljes felújítása a városközpontban. Ez a fejlesztés mintegy nyolcvanmillió forintba került, felét a paksi atomerőmű alapítványa, a JETA biztosította. Tavaly az Aprajafalva Óvoda fűtéskorszerűsítése volt soron.