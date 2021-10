Minden iskola részt vesz az akcióban

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére

Kilencedik alkalommal szervezte meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium október 18. és 24. között a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót, amelyhez természetesen Szekszárd idén is csatlakozott, s így a jövő héten tisztábbá válik a város. Ma délelőtt a program részleteit ismertették a városházán tartott sajtótájékoztatón.

Mint azt Zaják Rita tanácsnok elmondta, idén az iskolákat szólították meg először, s miként a korábbi években, úgy most is mindegyik részt vesz a megyeszékhely tisztává tételében. A városban tizenöt találkozási pont lesz, szinte mind az iskolák mellett, amelyek általában 25-50 diákból álló csapatokkal neveztek, de például a Garay iskolának valamennyi, több mint négyszáz diákja ott lesz. Az igazgatónő, Pekari Bernadett a sajtótájékoztatón elmondta, mivel az övék öko-iskola, természetes, hogy minden ősszel csatlakoznak az akcióhoz. Az ugyanis része a környezetformáló nevelésnek is, mert a diákoknak azzal, hogy most összeszedik a szemetet, szokásukká válik, hogy később nem is szemetelnek.

Az akcióban természetesen bárki részt vehet, csatlakozhat a tanulókhoz, vagy alakíthatnak maguk is kis csapatot. Jelentkezni Rohr Adrienn-nél, a szekszárdi önkormányzat környezetvédelmi referensénél lehet.

A város belső területének tisztábbá tétele mellett a külső részeken, kerékpárutak mentén is összeszedik a szemetet, tájékoztatott dr. Varga András Szekszárd Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának vezetője.