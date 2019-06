Minden jelentkező felléphetett eleinte, de ma már van előrosta

Megkezdődtek a novemberi XXII. Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál előkészületei. Az ötletgazda s máig a főszervező Ruff Ferenc, aki már a nyolcvanas években ismert szólógitáros volt. Legtöbben a Démon együttesből emlékezhetnek rá. Tanított is, számos kiváló növendéket nevelt.

– A legtöbb író, színész, zenész a saját karrierje építgetésével foglalkozik. Ön másokat igyekszik felfedezni, futtatni. Hogyan indult ez a tehetségkutató sorozat?

– Tudok örülni a mások sikerének is – mondja Ruff Ferenc. – A paksi művészeti iskolában 16 évig tanítottam a jazz tanszakon, körülbelül kétszáz gyereket. Sok tehetség elindulásánál lehettem jelen. Ulbert Ferenc és Hesz Ádám is a növendékem volt. A végzett srácoknak jól jött ez a bemutatkozási lehetőség, ahol az ország minden tájáról érkező zenésztársakkal találkozhattak. Az én alaphangszerem a gitár, de korábban, az úttörő zenekarban, harsonán és tenor kürtön is játszottam. Csak a lázadás korában elkalandoztam a könnyűzene felé. A Démon és más együttesekben játszottam.

– S mi miatt szakadt meg a zenészi, zenetanári pályája?

– Volt egy balesetem, aminek következtében az egyik ujjam megrövidült, s úgy már nem az igazi a gitározás. Magántanítványokat még egy darabig vállaltam, de mára inkább csak a zenehallgatás és a fesztiválszervezés maradt. Főállásban az Atomenergetikai Múzeumban dolgozom.

– Akkor az amatőr zenekarok paksi programja egyfajta pótcselekvés?

– Dehogyis! Az már sokkal korábban, még aktív zenetanár koromban, 1998-ban elkezdődött. Akkoriban rengeteg emlékezetes kulturális programot szerveztünk. A balettet oktató Szarka Gittával például színpadra állítottuk a Képzelt riportot. Nagy siker volt. És szerintem arra is büszkék lehetünk, hogy az idén már a XXII. Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált szervezzük. Annak idején, mintha összebeszéltünk volna, szinte egy időben indult három helyen ilyen rendezvény: Tatabányán, Balatonbogláron és Pakson. Mindhárom máig működik, a másik két helyre járok zsűrizni, nálunk az első évben Babos Gyula volt a zsűri elnöke, aztán Berki Tamás vette át ezt a feladatot. Egyébként a teljes magyar nyelvterületen, a Vajdaságot és Erdélyt is ideszámítva, jelenleg 25 helyszínen tartanak zenei tehetségkutatókat. A legjobbak továbbjutnak a budapesti döntőbe, ahol hárommilliós fődíj, média-megjelenés és jelentős összegű hangszervásárlási utalvány a tét.

– Finanszírozás?

– Támogatja a programot az NKA (Nemzeti Kulturális Alap), a HANOSZ (Hangszeresek Országos Szövetsége), Pakson a Sygnus Kft. és számos más vállalkozás mellett a helyi rádióra is számíthatunk. Nívós a verseny, szívesen jönnek távolról is a fiatalok. Volt olyan csapat, amelyik Debrecenből érkezett, kis Polskival, úgy, hogy még a szintetizátort és más hangszereket is be kellett préselniük a kocsiba. A fellépőknek tízezer forint nevezési díjat kell fizetniük, de a legjobbak ennél sokkal értékesebb ajándékokkal térhetnek haza.

– Nagyjából hányan szoktak jelentkezni, és hányan segítik a lebonyolítást?

– A legelső fesztiválon 31 zenekar lépett fel. Azt még a sógorommal, Márkus Zalánnal szerveztem, de ő elment külföldre dolgozni. Mindig akadtak zeneiskolai tanárok, egykori növendékek és a kulturális élet különböző területein tevékenykedők, akik beszálltak az előkészítésbe és a megvalósításba. Most Tóth János, Tóth­né Hanol Franciska, Feil Gábor, Gyulai István, Lampert Marianna és Nagy Gergely segít. Létrehoztuk annak idején, tíz zeneiskolai tanárral a Művészetekért Egyesületet. Tulajdonképpen ennek égisze alatt működik máig a rendezvény. Eleinte minden jelentkező zenekar felléphetett, de hamar beláttuk, hogy kell egy előrosta, a mennyiség és a minőség miatt is. Egynapos eseményről van szó, s nem bölcs dolog hajnali kettőig elhúzni, aztán zsűrizni. Úgyhogy küldenek az együttesek egy demóanyagot, az alapján mostanában 15-17 banda kap színpadi bemutatkozási lehetőséget a Csengey-központban. A többség fiatal, de az egyik évben itt volt az 50-60 éves fogorvosokból álló Kapszula Jazz Band is.

– November 9-re hirdették meg a fesztivált, de már most lehet jelentkezni. Miért?

– Az együttesek általában több tehetségkutatón fellépnek. Látniuk kell a naptárt, be kell osztaniuk az idejüket, fel kell készülniük esetleg új számokkal is. Mindig van közöttük jó pár, újonnan alakult gárda; az összeszokás, még tapasztalt zenészeknél sem megy gyorsan. Ez az a hely, ahol a jó munkához, a sikeres bemutatkozáshoz tényleg szükséges az idő.