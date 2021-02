Minden lehetőséget megragad a település

Az utóbbi években igyekezett minden lehetőséget kihasználni a pályázatok adta támogatásokra Sárszentlőrinc.

A közel ezerfős település igen szerény forrásokkal rendelkezik, azonban tervekből nincs hiány, ha fejlesztésekről van szó. Sátor Géza polgármester ismertette lapunkkal az idei évre vonatkozó beruházásokat.

Kiemelte, mikor megválasztották polgármesternek, több pályázatot is megörökölt, melyet az ő vezetése alatt fejeztek már be. Ilyen volt például a Kossuth Lajos utca hétszáz méter hosszú járdájának a felújítása, illetve egy térfigyelő-kamerarendszer, amely már hatósági engedélyezésre vár. Kaptak támogatást ravatalozó kialakítására is, amelyet szintén átadtak már. Emellett elkészült egy sportpark is a település központjában.

Tavaly a pályázatokat már az új képviselő-testület nyújtotta be. Ilyen volt a ­rossz alappal rendelkező hét utca felújítása kőszórásosra – ezek kivitelezői munkálatai már elkezdődtek – és egy tanyagondnoki buszt is sikerrel pályáztak meg. Köztemető fejlesztésére is adtak be támogatási igényt. Épülni fog egy hétfős minibölcsőde is, melyet szintén idén szeretnének megvalósítani.

– Így indultunk neki a 2021-es évnek. Voltak pályázataink, melyeket pár éve megpályáztunk, azonban nem nyertünk el, ezeket most megismételjük, hiszen nélkülözhetetlenek. Kértünk támogatást védőnői tanácsadói irodának a felújítására, óvodafelújításra és településfenntartó eszközökre. Eddig is jelentős mennyiségben nyertünk támogatást, azonban ezekre is nagy szükség lenne.

Ezek mellett kettő pályázatot is benyújtottunk, az egyik a központi parkunk, a Hőskertnek egy százharminc méter hosszú sétálóúttal való kibővítése lenne, hiszen ez egy közkedvelt park az idősek és a fiatalok számára is. A másik pedig az Alsópélen található közösségi ház felújítása, mert egy csőtörés következtében megsüllyedt és használhatatlanná vált.

Sárszentlőrincen igyekszünk saját forrásokkal biztosítani az utak folyamatos felújítását, a veszélyes fák kivágását, illetve a víz­elvezetők tisztítását és karbantartását. A Sió-parton egy ötven méteres gátszakasz kiépítése és megerősítése van folyamatban – ismertette a polgármester.

Borítóképünk: A Kossuth utcában 700 méteren újult meg a járda