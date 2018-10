Mindenki ajándékot kapott

Baleset-megelőzési napot tartottak a közelmúltban a Szekszárdi Garay János Általános Iskola Sióagárdi Tagintézményében, amelyen az iskola huszonkilenc alsó tagozatos tanulója vett részt. A rendezvényen a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai a kerékpáros közlekedés főbb szabályairól beszéltek az iskola tanulóinak. Az elméleti ismeretek felfrissítését követően a gyerekek a rendőrök által épített ügyességi pályán is megmutathatták mennyire ismerik és tartják be a szabályokat és, hogy mennyire urai a kerékpárjuknak. Nagy lelkesedéssel csinálták végig a részegséget szimuláló szemüveg felvételét követő ügyességi feladatokat is. A közlekedésbiztonsági nap zárásaként minden kisdiák ajándékkal térhetett haza. Az ajándékcsomagban a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tárgyak, fényvisszaverő mellény, matrica és karkötő kapott helyet. A programot Bótáé Kiss Gabriella, megyei baleset-megelőzési bizottság titkára és Póta Diána a szekszárdi kapitányság baleset-megelőzési előadója irányította.

